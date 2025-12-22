El gobierno legaliza la selección y los deportes sub-22 de Indonesia que fracasaron en los SEA Games

VIVA – Ministerio de Juventud y Deportes (Ministerio de Juventud y Deportes) llevarán a cabo una evaluación exhaustiva de los deportes que no cumplan con sus objetivos de medallas en Juegos del mar 2025 Tailandia, incluido Equipo Nacional Indonesia Sub-23 de la rama de fútbol.

El diputado IV del Ministerio de Juventud y Deportes, Surono, afirmó que el gobierno ha mapeado los logros de todos los deportes que aparecieron en los SEA Games 2025. De los resultados de la evaluación, hubo deportes que excedieron los objetivos, cumplieron los objetivos y aquellos que no cumplieron los objetivos.

«Hemos hecho un mapeo. Hay deportes que no cumplen el objetivo, hay aquellos que cumplen el objetivo, incluso hay aquellos que superan el objetivo. Por supuesto que habrá premios, y definitivamente habrá castigos o sanciones», dijo Surono en el Ministerio de Juventud y Deportes de Yakarta, el lunes.

Surono reveló que uno de los deportes que está en el punto de mira es el fútbol, ​​luego de Selección Nacional de Indonesia La selección sub-23 no logró alcanzar su objetivo de conseguir la medalla de plata en el evento bienal.

En cuanto a las medidas futuras, el Ministerio de Juventud y Deportes no ha especificado en detalle la forma de sanciones que se impondrán. Sin embargo, Surono dio la señal de que los deportes que no alcanzaran sus objetivos potencialmente ya no recibirían financiación para los campos de entrenamiento nacionales (pelatnas).

«Os comunicaremos los detalles más adelante. Lo más importante ahora es mantener la unidad de todos los deportes», explicó.

Añadió que el Ministro de Juventud y Deportes también había subrayado que una de las opciones de sanciones era alentar a los deportes que no alcanzaran sus objetivos a actuar de forma independiente.

«Como afirmó el Ministro, los deportes que no cumplan los objetivos ya no podrán practicarse en los entrenamientos nacionales y deben ser independientes», afirmó Surono.

A pesar de las evaluaciones y amenazas de sanciones, Surono enfatizó que los logros de Indonesia en los SEA Games de 2025 en general todavía merecen reconocimiento. El contingente rojiblanco logró recolectar 91 medallas de oro, 111 de plata y 131 de bronce, superando al mismo tiempo el objetivo de medallas fijado previamente por el Ministerio de Juventud y Deportes.