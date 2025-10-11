El gobierno lanza monedas y sellos especiales para conmemorar los 100 años de RSS







Ministro de Finanzas de la Unión Nirmala Sitharaman el viernes dijo que el Gobierno de la India ha lanzado monedas y sellos conmemorativos especiales para conmemorar el centenario del Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

Dijo que las conmemoraciones honran un siglo de servicio, unidad y dedicación de la RSS.

En una publicación en X el viernes, la oficina del Ministro de Finanzas declaró: «Para conmemorar los 100 años de la fundación de la Rashtriya Swayamsevak SanghEl Gobierno de la India ha lanzado monedas y sellos conmemorativos especiales, en honor a un siglo de servicio, unidad y dedicación».

Añadió: «Las monedas conmemorativas especiales se pueden pedir en línea a través de Kolkata Mint en https://indiagovtmint.in/hi/product-category/kolkata-mint, mientras que los sellos conmemorativos están disponibles en las oficinas de filatelia de toda la India».

Primer ministro Narendra Modi lanzó un sello postal y una moneda conmemorativos especialmente diseñados el 1 de octubre, destacando las contribuciones del RSS a la nación con motivo de las celebraciones del centenario de la organización.

Durante las celebraciones del centenario, el Primer Ministro elogió al Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) por su compromiso de larga data con la construcción de una nación. Dijo que el RSS ha ayudado a nutrir y fortalecer innumerables vidas a lo largo de los años.

El Primer Ministro Modi dijo: «Así como las civilizaciones humanas florecen a lo largo de las orillas de ríos caudalosos, de manera similar, cientos de vidas han florecido y prosperado a lo largo de las orillas y en el flujo del RSS. Desde su formación, el Rashtriya Swayamsevak Sangh ha perseguido un gran objetivo. Ese objetivo ha sido la construcción de una nación».

El primer ministro Modi dijo que el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), fundado hace 100 años en Vijayadashami, no fue una coincidencia, destacando el simbolismo del festival de la victoria del bien sobre el mal, la verdad sobre la falsedad y la luz sobre la oscuridad.

«… Mañana es Vijayadashmi, un festival que simboliza la victoria del bien sobre el mal, la victoria de la justicia sobre la injusticia, la victoria de la verdad sobre las falsedades y la victoria de la luz sobre la oscuridad… El establecimiento de RSS como organización en este gran día hace 100 años no fue una coincidencia», dijo el primer ministro.

Fundada en 1925 en Nagpur, Maharashtra, por Dr. Keshav Baliram HedgewarLa RSS se estableció como una organización de voluntariado con el objetivo de fomentar la conciencia cultural, la disciplina, el servicio y la responsabilidad social entre los ciudadanos.

