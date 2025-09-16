El gobierno lanza el paquete de estímulo económico, Comisión Xi Pelototi 2 esto

Yakarta, Viva – El gobierno anunció oficialmente 8 paquetes estímulo solo para impulsar la economía nacional. Presidente Comisión XI El parlamento indonesio, Mukhamad Misbakhun, expresó su aprecio por los pasos del gobierno.

Hizo hincapié en que 8 programas de aceleración en 2025 deben ser una máquina rápida para alentar el sector productivo, mantener el poder adquisitivo de las personas y ampliar las oportunidades de empleo. El efecto directo de este programa determinará en gran medida la estabilidad. economía nacional.

«Este estímulo está presente en el impulso correcto. Nuestra sociedad necesita el aliento del poder adquisitivo, mientras que el mundo de los negocios también necesita apoyo para sobrevivir y absorber el trabajo. El gobierno tiene en la pista,«Misbakhun dijo en su declaración escrita en Yakarta, martes 16 de septiembre de 2025.

Sin embargo, Misbakhun también recordó que hay dos cosas que son la clave del éxito de este estímulo, a saber, la supervisión y la consistencia de la implementación. Según él, un buen programa en papel no será significativo sin la implementación correcta, transparente y responsable.

«La Comisión de la Cámara de Representantes XI será de cerca para que cada programa se ejecute de manera efectiva. El éxito de este paquete no es solo una cuestión de realización presupuestaria, sino la medida en que el impacto realmente siente la gente. Aquí es donde el papel de la supervisión es crucial», dijo.

Ministro coordinador de la economía de Airlangga Hartarto y Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta

Además, enfatizó que la Comisión XI estaba lista para trabajar con el gobierno para garantizar que este estímulo fuera realmente un impulsor de la recuperación de la economía nacional y dio un sentido de justicia social para la gente.

Anteriormente, el gobierno anunció oficialmente 8 nuevos paquetes de estímulo económico que incluían un programa de pasantías para graduados frescos de un máximo de un año, expandiendo PPH 21 DTP para trabajadores turísticos, asistencia alimentaria para 18.3 millones de familias y descuentos de contribución JKK -JKM para trabajadores de transporte en línea, controladores, correos y logística.

Además, también hay servicios adicionales para la vivienda de empleo BPJS para respaldar el acceso más decente de la vivienda.



Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes Xi Mukhamad Misbakhun.

Este estímulo también se ve reforzado por el efectivo en efectivo a través del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, la desregulación de PP 28/2025 para acelerar la inversión, así como los programas urbanos en DKI Yakarta como proyecto piloto.

Se espera que este esfuerzo pueda abrir empleos, mejorar el bienestar de la comunidad y mantener el impulso del crecimiento económico nacional.