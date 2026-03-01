El gobierno iraquí anuncia tres días de luto nacional por la muerte de Ali Jamenei

IrakVIVA – El gobierno iraquí ha declarado tres días de luto nacional por la muerte del Líder Supremo IránAyatollah Ali Jamenei el domingo 1 de marzo de 2026.





«Con profunda pena y dolor, transmitimos nuestras condolencias al honorable pueblo de Irán y a toda la comunidad musulmana por el martirio de los eruditos y combatientes, el Líder Supremo, Su Eminencia el Gran Ayatolá Sayyid Ali al-Husseini al-Khamenei, a quien consideramos uno de la familia del Profeta», dijo el portavoz del gobierno iraquí, Bassem al-Awadi, en un comunicado publicado por la Agencia de Noticias Iraquí, informó desde Al JazeeraDomingo 1 de marzo de 2026 jsh76k.

No sólo eso, el gobierno iraquí declaró que el ataque de Israel y Estados Unidos (EE.UU.) contra Irán fue un acto vergonzoso y violó el derecho internacional.

«Como resultado de una agresión flagrante y acciones vergonzosas que violan todas las normas humanas y morales, y violan claramente el derecho y las convenciones internacionales», afirmó.





Previamente, los medios estatales de Irán confirmaron oficialmente la noticia de la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, tras una serie de ataques lanzados por Estados Unidos (EE.UU.) e Israel. Como resultado del mortal ataque, Ali Jamenei y su familia inmediata fallecido.

Reportando desde Al JazeeraSegún los informes, la familia del líder Ali Khamenei fue asesinada, según el informe, «los medios estatales iraníes dijeron que la hija, el yerno y el nieto de Khamenei también fueron asesinados».

Tras la muerte de Ali Jamenei y su familia, el gobierno iraní declaró un período de luto nacional durante 40 días.

Mientras tanto, Irán ha lanzado una nueva ola de ataques con misiles contra Israel y bases militares estadounidenses en Medio Oriente, anunció el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) el domingo 1 de marzo de 2026.

«La sexta ola de ataques con misiles y drones contra territorio israelí y bases militares estadounidenses en la región ha comenzado», dijo el IRGC, citado por la agencia de noticias ISNA.

El IRGC dijo que los ataques estaban dirigidos a 27 puntos, incluida la base aérea de Tel Nof en el centro de Israel, el cuartel general del ejército israelí y un complejo industrial militar en Tel Aviv.

«Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán no dejarán que se silencien las sirenas de alarma en Israel y las bases estadounidenses, y lanzaremos una dura etapa de venganza a través de ataques graduales», dijo el IRGC en un comunicado.