El gobierno invitó a Mahfud MD a unirse al comité de reforma policial

Yakarta, Viva – El gobierno está compilando un equipo en Comité de reforma policial. Se invitarán a varias cifras a unirse al comité.

«Entonces, con respecto a la Comisión o el Comité de Reforma de la Policía, de hecho, es parte del compromiso del gobierno, el compromiso del Presidente que ahora está en proceso para que nos pidamos la voluntad de las cifras para unirse al comité», dijo Estadersneg, Prasetyo hadi A los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, viernes 19 de septiembre de 2025.

Cuando se le preguntó si el gobierno también invitó al ex Ministro de Política y Seguridad de la Coordinación. Mahfud MD Al unirse al Comité de Reforma de la Policía, Prasetyo no se desestimó.

Dijo que el nombre Mahfud fue una de las cifras invitadas por el gobierno a ingresar al comité.

«Incluyendo uno de ellos», dijo.

Anteriormente informó, el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Planea formar un comité de reforma policial en el contexto de la mejora institucional general y la evaluación de la Policía Nacional.

El plan para establecer el Comité de Reforma de la Policía fue revelado directamente por el Ministro del Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

«Por supuesto, todos amamos a la institución policial, pero, por supuesto, hay algunas cosas que podrían necesitar mejorarse, evaluar y que es común para todas las instituciones», dijo Praseteto a los periodistas en el Palacio Estatal, Central Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Explicó que la composición del comité de reforma policial también estaba siendo compilada por el gobierno. Prasetyo no reveló más sobre la composición de los miembros del comité, solo mencionó que se llenaría de varios círculos.

«Todavía no, el presidente no ha sido nombrado, acaba de compilarse a sus miembros. Muchos», explicó.

Prasetyo dijo que más tarde, el equipo del Comité de Reforma de la Policía también se anunciaría al público después de que se formara oficialmente. Dijo que el anuncio del comité se entregaría a más tardar esta semana.

«Espera, si Dios quiere, esta semana. Ser compilado, está siendo preparado (decreto presidencial)», concluyó.