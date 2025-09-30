El gobierno hizo un llamamiento a la comunidad para instalar el medio polo de la bandera hoy

Yakarta, Viva – El gobierno insta al público a instalar bandera medio polo En este día, martes 30 de septiembre de 2025. Esto se hizo para conmemorar el período oscuro en el viaje del pueblo indonesio, a saber, el incidente del G30/PKI.

La apelación también fue contenida en un número circular 8417/mk.l/Tu.02.03/2025 emitido por el Ministerio de Cultura Indonesio.

«Cada oficina de las agencias centrales y regionales, la oficina representativa de la República de Indonesia en el extranjero, la Unidad de Educación y todos los componentes de la Sociedad Indonesia el 30 de septiembre de 2025 para volar la bandera de la mitad del polo», citado de la carta, martes 30 de septiembre de 2025.

Película G30S/PKI que se emitirá en Tvone

Se sabe que las reglas con respecto a la bandera de la mitad del polo están contenidas en la ley número 24 de 2009.

En el reglamento que se dice, la bandera de estado se puede usar como un signo de paz, un signo de duelo o cubierta del ataúd o camilla del cuerpo. El párrafo del Artículo 12 (2) explica específicamente que la bandera de medio polo tiene significado como un signo de duelo.

Historia G30S PKI

El movimiento del 30 de septiembre del Partido Comunista Indonesio (G30S PKI) se convirtió en uno de los eventos más oscuros en la historia del pueblo indonesio. Este incidente ocurrió en la noche del 30 de septiembre hasta la madrugada del 1 de octubre de 1965, cuando seis generales y un oficial militar fueron secuestrados y asesinados por un grupo que se hacía llamar «Movimiento del 30 de septiembre».

Sin embargo, hasta ahora, el debate sobre los antecedentes, los actores y los motivos detrás del incidente aún está en curso. Los historiadores piensan que los PKI G30 no pueden verse como la única acción del PKI, sino que involucra dinámica político El complejo en ese momento.

Según el registro de la Enciclopedia Nacional Indonesia, en ese momento Indonesia estaba en una situación política muy tensa. El PKI experimentó un rápido desarrollo con un gran apoyo de los trabajadores y agricultores.

Por otro lado, el ejército evaluó que la influencia del PKI era cada vez más amenazante. Esta tensión se ve exacerbada por las condiciones económicas deterioradas y la influencia de la Guerra Fría, donde los bloques occidentales y orientales luchan por la influencia en Indonesia.

Después de este incidente, el ejército bajo el mayor general Soeharto se movió rápidamente para tomar el control. El PKI fue acusado de ser el principal autor intelectual, lo que condujo a la disolución del partido, así como a una ola de violencia masiva contra los miembros y simpatizantes de PKI en varias regiones.

Discusión y película Nobar G30S/PKI Foto : Viva.co.id/muhamad Solihin

En este incidente, siete oficiales del ejército de alto rango fueron asesinados y luego recibieron el título de un héroe revolucionario. Ellos son:

1. General Ahmad Yani (Comandante del Ejército)

2. Teniente General Suprapto (Jefe de Gabinete del Ejército)

3. Teniente General Monte Haryono (Jefe General de Gabinete del Ejército)

4. Teniente General S. Parman (Jefe de la Agencia Central de Inteligencia)

5. Mayor general en Panjaitan (Asistente I del Jefe de Gabinete del Ejército)

6. Mayor general Sutoyo Siswomiharjo (comandante de reservas estratégicas del ejército)

7. Capitán Pierre Tenderan (Ayer General Ah Nasución)

En este incidente, el general AH Nasución fue el objetivo del secuestro pero sobrevivió. Su hija, Ade Irma Nasution, y su asistente, Pierre Tenderan, se convirtieron en una víctima en el sangriento incidente.