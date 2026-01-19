El gobierno garantiza reconocer los derechos de los propietarios de tierras de las víctimas del desastre en Sumatra

Jacarta – El gobierno garantiza y reconoce los derechos de los propietarios. tierra quienes se convirtieron en víctimas desastre De Sumatra. Mensajero certificado También se garantiza que no tiene ningún coste o es gratuito.

Lea también: Como resultado del desastre de las inundaciones repentinas, Sumatra Occidental experimentó pérdidas que alcanzaron los 33,5 billones de IDR



Ministro de Asuntos Agrarios y Ordenación del Territorio/Jefe de la Agencia Nacional de Tierras (ATR/BPN) Nusron Wahid Dijo que la emisión de certificados de reemplazo, dijo, se realizará de acuerdo con las disposiciones para que las personas no pierdan la legalidad de sus tierras.

«Para los propietarios de tierras con derechos cuyos certificados se han perdido o dañado debido a un desastre, el Estado garantiza que estos derechos seguirán siendo reconocidos», dijo Nusron en una reunión de trabajo conjunta con la Comisión II DPRI RI en Yakarta, el lunes 19 de enero de 2026.

Lea también: ¡Las críticas a la gestión de desastres generan amenazas! Activista de Greenpeace y YouTuber informan a Bareskrim



Mientras tanto, continuó, para las tierras afectadas pero no destruidas, el gobierno está fomentando la reconstrucción y recuperación de acuerdo con las condiciones técnicas del terreno.

«Según la situación real sobre el terreno, las tierras afectadas por un desastre pueden convertirse en tierras destruidas y en tierras afectadas. Para las tierras destruidas, es decir, las tierras perdidas debido a un desastre, si esto sucede, el proceso dará lugar a la emisión de un decreto (SK) que determina que las tierras serán destruidas», dijo Nusron.

Lea también: Telkomsel garantiza que la calidad de la red en tres áreas de Sumatra afectadas por desastres siga siendo confiable después de la recuperación



Para obtener información, Nusron dijo que, según datos temporales de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) y del Ministerio del Interior, hay 65.000 hectáreas de campos de arroz que están inundados de barro y tienen el potencial de convertirse en tierra destruida.

Por supuesto, esto tiene un impacto en los cambios en los límites territoriales, etc.

El Ministro de Asuntos Agrarios y Ordenación del Territorio/Jefe de la Agencia Nacional de Tierras (ATR/BPN), Nusron Wahid, y su equipo también están dispuestos a proteger la tierra en tres provincias (Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental) después del desastre de Sumatra de las amenazas de la mafia agraria. (Hormiga)