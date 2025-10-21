El gobierno garantiza que no habrá más aldeas que vivan en la oscuridad

Jacarta – Las noches en la aldea de Iraiweri, distrito de Anggi, montañas Arfak, Papúa Occidental, ya no son oscuras. En el pasado, cuando el anochecer caía detrás de las colinas, los residentes sólo dependían de la luz de la luna y de las lámparas de aceite humeantes.

Ahora las casas de madera en las laderas de las montañas irradian luz amarillo suave: el resultado del flujo de agua que se procesa en electricidad por la central microhidroeléctrica de Anggi (PLTMH).

«Todas las casas deben tener electricidad, para que los niños puedan estudiar y las madres puedan cocinar con luz», afirmó Elias Inyomusi, residente de Anggi.

Todavía recuerda esos tiempos oscuros. «Hicimos un fuego, pusimos una barrera de ratán, la llenamos de queroseno y luego la quemamos. Eso es lo que solíamos estudiar», recuerda. Ahora, los niños ya no estudian bajo la luz de mechas de aceite, sino bajo lámparas incandescentes que arden sin cesar.

Para los residentes de Anggi, la electricidad no es sólo luz: es un símbolo de cambio. «Con luces como ésta, nuestros niños pueden aprender, ser inteligentes y competir con otros distritos. Gracias, seguimos siendo la República de Indonesia», dijo Piti Inyomusi, con los ojos brillantes.

La construcción del Anggi PLTMH forma parte del programa estratégico del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM). Este proyecto convierte a Arfak Mountains Regency en la única región de Indonesia donde toda su electricidad proviene de nuevas energías renovables (EBT).

A cientos de kilómetros de Papúa Occidental, en Aldea Bandar Jaya, Musi Banyuasin, Sumatra del Sur, la luz también está escribiendo una historia similar.

En la terraza de su sencilla casa, Ruslam (52) estaba sentado con una sonrisa de alivio. Por primera vez, su casa brillante brillante sin el sonido del zumbido del generador. «Antes usaba un generador. Seis horas por litro de gasolina, así que a las diez de la noche ya estaba oscuro otra vez», dijo.

En el pasado, sus hijos estudiaban con luces tenues, mientras que su esposa tuvo que dejar de coser porque se acabó el combustible. Ahora, la electricidad lo cambia todo. «Los niños pueden estudiar hasta altas horas de la noche, mi mujer puede coser sin prisas, yo puedo descansar en paz», afirma emocionado.

El momento más memorable llegó cuando el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, encendió directamente el medidor de kWh de su casa. Al instante las luces brillaron intensamente y los vítores de los residentes estallaron en el aire de la noche. «Para nosotros esto no es sólo una luz, sino el comienzo de una nueva vida», afirmó Ruslam.