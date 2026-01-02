El gobierno francés defiende la ciudadanía de George y Amal Clooney

No todo el mundo está contento con George Clooney y su familia se convirtieron en ciudadanos franceses. A principios de año, la noticia de la ciudadanía francesa de Clooney provocó críticas por parte de Marie-Pierre Vedrenne, vicesecretaria del Ministerio del Interior, quien argumentó en una entrevista radiofónica en Franciainfo que planteó una «cuestión de justicia».

Vedrenne sugirió que a Clooney se le había concedido la ciudadanía francesa en desfavorable debido a su fama y no por sus méritos, y argumentó que “este no es el mensaje correcto a enviar”. También dijo que sentía que se mostraba un “doble rasero” y agregó que verificará “todo el procedimiento”. según el periódico Le Monde. Pero poco después de los comentarios de Vedrenne, el ministro del Interior, Laurent Núñez, rechazó las acusaciones de Vedrenne –con quien trabaja estrechamente– diciendo que Clooney y su esposa Amal fueron naturalizados “por decreto”, por una “decisión de la autoridad pública”. Núñez también dijo que la naturalización de Clooney era “una gran oportunidad para nuestro país”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores también reaccionó a los ataques contra Clooney, argumentando que el gobierno “siguió un procedimiento riguroso que va desde controles de seguridad hasta entrevistas reglamentarias de naturalización en la prefectura, incluido el pago de timbres fiscales”.

«Como muchos franceses, estamos encantados de acoger a George y Amal Clooney en la comunidad nacional», afirmó el ministerio, citando el código cívico que permite a «cualquier extranjero (…) que contribuya con sus distinguidas acciones a la influencia de Francia y a la prosperidad de sus relaciones económicas internacionales» acceder a la ciudadanía francesa.

Clooney, que vive en el sur de Francia, en Brignoles, con su Amal y sus gemelos, Ella y Alexander, bromeó recientemente, mientras promocionaba la serie de Netflix «Jay Kelly” en el canal local de televisión de pago Canal+, que su francés era “horrible”. Mientras tanto, dijo que su esposa e hijos hablaban francés con fluidez. “Hablan francés delante de mí para poder decirme cosas terribles sobre mí en la cara, y no lo sé”, dijo. Clooney dijo anteriormente a la radio francesa RTL en una entrevista en diciembre: «Me encanta la cultura francesa, su idioma, incluso si todavía soy malo en eso después de 400 días de cursos».

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, aprovechó la oportunidad para burlarse de Clooney. «¡Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia que, lamentablemente, se encuentra en medio de un importante problema de criminalidad debido a su absolutamente horrendo manejo de la inmigración», dijo Trump en su red Truth Social.

Clooney recientemente protagonizó un cameo en «¡Llame a mi agente!» spin-off de la película que es producido por Mediawan para Netflix.