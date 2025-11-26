El gobierno fomenta el desarrollo de IA soberana para Indonesia

Jacarta – Desarrollo de la inteligencia artificial o Inteligencia Artificial (AI) está entrando cada vez más en diversos sectores de la vida en Indonesia, desde la economía hasta la educación. El gobierno considera que el uso de la IA no es suficiente sólo para el uso, sino que también debe estar dirigido a salvaguardar los intereses nacionales.

Viceministra de Comunicaciones y Digital (Komdigi), Nezar Patria, explicó que el gobierno ha preparado una hoja de ruta nacional de IA y directrices éticas de IA como base para la gobernanza. Dijo que Indonesia necesitaba tener un modelo de IA que fuera relevante para las características nacionales, al que llamó «IA soberana».

«Lo más importante es uno, no debemos ser esclavos de la IA, sino que debemos ser sus amos. En segundo lugar, no debemos ser una nación que simplemente observa, se convierte en un mercado, sino que debemos ser actores», dijo en el diálogo FMB9 NgobrolINdonesia, citado el miércoles 26 de noviembre de 2025.

Nezar dijo que en la elaboración del documento estratégico participaron diversos actores. Los ministerios, la industria, las comunidades y los investigadores participan directamente para garantizar que estas regulaciones cubran los requisitos técnicos y éticos.

Considera que la hoja de ruta y los lineamientos éticos son complementarios a marcos legales como la Ley de Protección de Datos Personales y la normativa del Operador de Sistemas Electrónicos. De esta manera, todo uso y desarrollo de la IA puede realizarse por un camino regulatorio consistente y sostenible.

Según Nezar, la velocidad del desarrollo global de la IA crea soberanía tecnología cada vez es más urgente fortalecerlo. Dijo que en sólo dos años las capacidades de la IA generativa han crecido más allá de las predicciones e impulsado la competencia por la infraestructura del centro de datos y la potencia informática.

Indonesia, dijo, no debería depender únicamente de modelos extranjeros que no necesariamente se adaptan a las necesidades nacionales. Por otro lado, la disposición de la sociedad a utilizar la IA también es un desafío que es necesario anticipar.

Nezar enfatizó que la alfabetización digital pública es una base importante en la adopción de tecnología. «Es necesario enseñar a los niños cómo funciona la IA, sensibilizarlos y capacitarlos para pensar críticamente», añadió.

El gobierno está fortaleciendo los programas de desarrollo de talento digital a través de Digital Talent Scholarship, iCall Center y AI Talent Factory. El programa se ejecuta actualmente en la Universidad de Brawijaya y se ampliará a varios campus grandes en 2025.