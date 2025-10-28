El gobierno fija la cuota del Hajj para 2026 en 221.000 personas, aquí los detalles

Jacarta – Viceministro haji y la Umrah (Viceministro del Hajj) Dahnil Anzar Simanjuntak revelaron que Indonesia tenía una cuota de Hajj de 221.000 personas.

«El número de vuelos regulares del Hajj es de 525 grupos, 17.680 vuelos especiales del Hajj, un total de 221 mil», dijo Dahnil en una reunión conjunta con la Comisión VIII de la RPD de RI, el martes 28 de octubre de 2025.

Dahnil explicó que la cuota regular del Hajj se fijó en 203.320 congregación (92 por ciento) y una cuota especial para el Hajj de 17.680 peregrinos (8 por ciento).

«La cuota especial del Hajj es de 17.680 peregrinos o el 8 por ciento. Esta distribución de cuotas sigue siendo la misma que el año anterior», dijo.

Luego, continuó, la distribución de las cuotas regulares se basa en el principio de equidad, donde la provincia con más inscritos en el Hajj tendrá una cuota mayor. También destacó que la diferencia en los tiempos de espera en todas las provincias ahora es la misma.

«La cantidad de beneficio que recibe la congregación es la misma porque el tiempo de espera es el mismo», dijo.

Anteriormente, el gobierno propuso costos de viaje del Hajj (Bipih) o costos pagados directamente por la congregación para organizar el Hajj 1447 Hijriah/2026 AD por un valor de 54,92 millones de IDR.

«Bipih asciende a 54.924.000 IDR o el 62 por ciento del coste total de organización del Hajj (BPIH)», dijo Dahnil.

En la reunión de trabajo, el Viceministro Dahnil explicó el costo promedio propuesto de organización del Hajj (BPIH) 1447 Hijriah/2026 AD de 88,4 millones de IDR por persona. Este valor disminuyó en 1 millón de IDR en comparación con el año anterior.

Mientras tanto, el subsidio tomado del Valor del Beneficio es de 33,48 millones de IDR por persona o el 38 por ciento del BPIH total. Esta composición financiera mantiene un equilibrio entre las capacidades de la congregación y la sostenibilidad de los fondos del Hajj.

A modo de comparación, dijo, para el Hajj de 2025, el gobierno y la Cámara de Representantes fijaron Bipih en 56,04 millones de rupias, mientras que el valor del beneficio es de 33,97 millones de rupias.

«El gobierno propone un BPIH promedio por peregrino de 88.409.365 IDR, con una composición del 62 por ciento pagada directamente por la congregación y el 38 por ciento del valor de los beneficios del fondo del Hajj», dijo el viceministro Dahnil.