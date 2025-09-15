¡ El gobierno extiende el incentivo final de PPH de MSME de 0.5 por ciento a 2029

Yakarta, Viva – El gobierno extiende oficialmente los incentivos del impuesto sobre la renta (Pph) Final para micro, pequeñas y medianas empresas (Umkm) ascendiendo al 0.5 por ciento del ingreso bruto hasta 2029.

Esta política está destinada a MIPYME que tienen un ingreso de Rp4.8 mil millones por año.

Esto fue anunciado por el Ministro Coordinador (Menko) para la economía, Airlangga Hartarto Después de una reunión con el presidente indonesio Prabowo Subianto en el Palacio Presidencial, Central Yakarta, el lunes 15 de septiembre de 2025.

«Por lo tanto, no nos extendemos un año y un año, pero dada la certeza hasta 2029. Luego, en 2025, la asignación ha sido RP2 billones, luego el contribuyente registrado ha sido 542 mil, esto es del Ministerio de Finanzas. Luego necesitamos una revisión del PP», dijo Airlangga.

Además de las MIPYME, el gobierno también continuó el impuesto sobre la renta del artículo 21 asumido por el gobierno (DTP) para los trabajadores sector turísticoincluyendo hoteles, restaurantes y cafeterías (Horeka).

Este incentivo se aplica a los empleados con salarios por debajo de RP10 millones, con un presupuesto estimado de RP480 mil millones.

«Extensión El artículo 21 DTP PPH para el trabajo del sector turístico que solo se había implementado continuará el próximo año, por lo que hay certeza hasta el próximo año, la PPH del sector Horeka todavía está a cargo del gobierno «, dijo Airlangga.

Para el sector industrial intensivo en mano de obra, como calzado, textiles, ropa terminada, muebles, cuero y artículos de cuero, PPH Artículo 21 Los incentivos DTP también continúan.

«Este es el objetivo de 1.7 millones de trabajadores y la asignación de este año se le ha proporcionado RP800 mil millones. Por lo tanto, esto continuará el próximo año», dijo.