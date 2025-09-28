El gobierno está obligado a tener una cocina para tener un certificado digno de higiénico y saneamiento.

Yakarta, Viva – Ministro de División de Alimentos Coordinadores Zulkifli Hasan o Zulhas Requiere todos los gerentes de programas de cocina de unidades de servicios de cumplimiento nutricional (SPPG) Comer nutritivo gratis (Mbg) Tiene un certificado de valor higiénico y de saneamiento (SLHS).

Zulhas dijo que el certificado SLHS se usó previamente como condición para el establecimiento de SPPG, pero después del incidente desenfrenado envenenamiento Al comer libremente nutritivo, el gobierno también decidió exigir a SPPG que se encargara de la certificación para prevenir la recurrencia de los incidentes de envenenamiento de MBG.

«Debe o ser obligatorio. Cada SPPG debe tener SLHS. Debe», dijo Zulhas durante una conferencia de prensa después de la reunión de coordinación de Eventos Extraordinarios de Envenenamiento de MBG (KLB) en el Ministerio de Salud, domingo 28 de septiembre de 2025.



La esposa del jefe de policía nacional, Wakapolri e Irwasum Polri verificaron el Sppg Polri

«Se verificará. Si no hay, esta (envenenamiento) sucederá una y otra vez», dijo

Reiteró que la seguridad de los niños ganadores de MBG era una prioridad, por lo que SPPG debe tener la certificación. «Debido a que la seguridad de nuestros hijos es una prioridad, SLHS es obligatoria para todos los sppg», dijo

El ministro coordinador, Zulhas, también le pidió al Ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin que optimice los Puskemas y los UKS (esfuerzos de salud escolar) en todo el país que monitoree activamente a SPPG regularmente.

«Todos los pasos se toman abiertamente para que la gente crea que la comida servida es segura y nutritiva para todos los niños indonesios», dijo Zulhas.

Anteriormente, el ministro coordinador, Zulhas, dijo que el gobierno cerró temporalmente el Programa de Cocina Gerente de Cocina de la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) del Programa de alimentación nutritiva (MBG) que tenía problemas después de los casos de envenenamiento en varias regiones.

«El problemático SPPG está temporalmente cerrado para la evaluación e investigación», dijo Zulhas, el apodo de Zulkifli Hasan, en una conferencia de prensa en el incidente extraordinario (KLB) en el Programa de Prioridad de Alimentos Nutricionales gratuitos (MBG) en el Ministerio de Salud, Jakarta, domingo 28 de septiembre de 2025.

Zulhas detalló la evaluación relacionada con el problemático SPPG que incluía la disciplina, la calidad y las habilidades de cocción. Según él, no solo el problemático SPPG se lleva a cabo mediante evaluaciones, sino que todo SPPG también se evaluará, incluida la disciplina, la calidad y la capacidad del cocinero.

«(La evaluación) no está solo en el lugar, sino en todo el SPPG», dijo.

Además, Zulhas también requiere que SPPG esterilice todos los cubiertos y mejore el proceso de saneamiento, específicamente relacionado con la calidad del agua y el flujo de desechos. «Todo fue evaluado e investigado, pero hubo algunos de estos que dije, recibieron una atención seria de la calidad del agua y las líneas de desechos», dijo

