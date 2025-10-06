¡El gobierno está erradicando seriamente a todos los que violan la ley!

Bangka Belitung, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto revisó directamente la incautación total de seis horno de fundición ilegal en bangka belitung involucrado en violación ley Relacionado con las actividades mineras sin permiso en el área de PT Timah, lunes 6 de octubre de 2025.

En esta ocasión, Prabowo enfatizó la gravedad de su gobierno para hacer cumplir la ley firmemente indiscriminadamente.

«Somos testigos de la sumisión de barcos estatales de empresas privadas que llevan a cabo violaciones de la ley. Esta es una minería sin permiso en el área de PT Timah.

Presentación del botín estatal a PT Timah Foto : Cahyo – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Prabowo explicó que la ubicación de la fundición también se encontró una pila de tierra raras y de lata (trozos de metal) con un valor muy grande.

«Y en los lugares de la fundición, vemos que ya hay montones de tierra raras y también de lata. El valor de seis fundiciones y artículos confiscados es cerca de seis a siete billones de rupias. Pero la tierra es rara que no se ha descompuesto puede ser mayor, muy grande. monasit«Explicó.

Además, Prabowo explicó que la pérdida estatal debido a actividades mineras ilegales alcanzó cientos de billones de rupias.

«Los monásitos pueden ser una tonelada de cientos de miles de dólares, 200 mil dólares por tonelada. De hecho, un total de escalas encontraron decenas de miles de toneladas, cerca de 40 mil toneladas», dijo.

A partir de los números presentados por Prabowo, si se calcula, del monasit, la pérdida de estado puede alcanzar Rp 128 billones. Eso sigue siendo parte de la pérdida general del estado.

Prabowo explicó que el rango de pérdidas estatales en total de las seis compañías podría alcanzar un total de 300 billones de RP.

«Podemos imaginar la pérdida del estado de estas seis compañías, la pérdida estatal de un total de 300 billones de rupias. La pérdida estatal ha estado ejecutando 300 billones de rupias. Dejamos esto», dijo.

El Jefe de Estado también agradeció a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, especialmente la oficina del Fiscal General, el TNI, Bakamla y las Aduanas que habían actuado rápidamente en la obtención de activos estatales.

«Agradezco a las autoridades: TNI Commander, Navy, Bakamla, Aduanas, todas las partes que se han movido rápidamente para que estos activos puedan salvarse. En el futuro, significa que cientos de billones pueden salvarse para nuestra gente», dijo Prabowo.