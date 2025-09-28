El gobierno está cerrado mientras la cocina es causada por envenenamiento masivo

Yakarta, Viva – Ministro de División de Alimentos de Coordinación, Zulkifli Hasan o Zulhas dijo el gobierno cerró temporalmente la unidad de servicio de cumplimiento nutricional (Sppg) Gerente de programa de cocina Comer nutritivo gratis (Mbg) El problema siguiendo el caso envenenamiento En varias áreas.

«El problemático SPPG está temporalmente cerrado para la evaluación e investigación», dijo Zulhas, el apodo de Zulkifli Hasan, en una conferencia de prensa en el incidente extraordinario (KLB) en el Programa de Prioridad de Alimentos Nutricionales gratuitos (MBG) en el Ministerio de Salud, Jakarta, domingo 28 de septiembre de 2025.

Zulhas detalló la evaluación relacionada con el problemático SPPG que incluía la disciplina, la calidad y las habilidades de cocción. Según él, no solo el problemático SPPG se lleva a cabo mediante evaluaciones, sino que todo SPPG también se evaluará, incluida la disciplina, la calidad y la capacidad del cocinero.

«(La evaluación) no está solo en el lugar, sino en todo el SPPG», dijo.

Además, Zulhas también requiere que SPPG esterilice todos los cubiertos y mejore el proceso de saneamiento, específicamente relacionado con la calidad del agua y el flujo de desechos.

«Todo fue evaluado e investigado, pero hubo algunos de estos que dije, recibieron una atención seria de la calidad del agua y las líneas de desechos», dijo

Zulhas también enfatizó que el Presidente ordenó que todos los ministerios/instituciones, gobiernos locales y partes interesadas, participaron y activamente en este proceso de mejora.

«Entonces, el gobierno local, los ministerios relevantes también están activos juntos. No esperan pero realizan una supervisión activa», subrayó

Anteriormente, la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) en una conferencia de prensa en Yakarta, el viernes 26 de septiembre de 2025, anunció durante enero a septiembre de 2025, 70 incidentes de seguridad alimentaria, incluidos los incidentes de envenenamiento, y 5,914 beneficiarios de Mbg se vieron afectados.

De los 70 casos, nueve casos con 1.307 víctimas se encontraron en la Región I de Sumatra, incluso en Lebong Regency, Bengkulu y Bandar Lampung City, Lampung.

Luego, en la Región II de la Isla Java, hubo 41 casos con 3.610 receptores de MBG afectados, y en la Región III en Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali y Nusa Tenggara hubo 20 casos con 997 receptores de MBG afectados.

De los 70 casos de envenenamiento, las causas principales son el contenido de varios tipos de bacterias encontradas, a saber, e-coli en agua, arroz, tofu y pollo.

Luego, Staphylococcus aureus en tempeh y albóndigas, salmonella en pollo, huevos y verduras, Bacillus cereus en el menú de fideos y coliformes, Pb, Klebsiella, proteus de agua contaminada.