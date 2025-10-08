Jacarta – Gobierno Dinamarca prevé prohibir a los menores de 15 años el uso de varias plataformas redes sociales (redes sociales), anunció la primera ministra Mette Frederiksen.

«Los móviles, las redes sociales… están arrebatando la infancia a nuestros hijos. (Eso es porque) Hemos liberado un monstruo. Observé que casi todos los alumnos de séptimo grado en Dinamarca, generalmente de 13 o 14 años, ya tienen teléfonos móviles.«, dijo, según lo citado en el sitio Rusia hoyMiércoles 8 de octubre de 2025.

Sin embargo, el primer ministro no proporcionó más detalles sobre la prohibición propuesta ni sobre cómo se implementaría, ni qué plataformas se verían afectadas.

Esto se produce después de que un informe de bienestar encargado por el gobierno descubriera que el 94 por ciento de los jóvenes daneses tenían un perfil en las redes sociales antes de los 13 años, a pesar de las reglas de edad mínima en muchas plataformas.

El informe también encontró que los niños de entre 9 y 14 años pasan un promedio de unas tres horas al día en tik tok Y YouTube.

Un informe de 2025 de la Autoridad Danesa de Competencia y Consumidores encontró que el 10 por ciento de los usuarios jóvenes a menudo se arrepienten del tiempo que pasan en línea, el 21 por ciento tiene dificultades para salir y el 29 por ciento excede el tiempo que quieren pasar en la plataforma elegida.

Según Statista, Facebook seguirá siendo la red social más popular en Dinamarca en 2024, utilizada por el 83 por ciento de la población, seguida de Instagram en un 65 por ciento, Snapchat en un 51 por ciento y TikTok en un 34 por ciento.

El año pasado, una iniciativa ciudadana respaldada por 50.000 firmas propuso prohibir TikTok, Snapchat e Instagram para menores.

En febrero, basándose en las recomendaciones de la comisión de bienestar social, Dinamarca decidió prohibir el uso de teléfonos móviles en las escuelas.

Un estudio sobre el comportamiento sanitario en niños en edad escolar, respaldado por la OMS, encontró que el 11 por ciento adolescente Europa, Asia Central y Canadá informaron sobre un uso problemático de las redes sociales en 2022, un aumento significativo con respecto al 7 por ciento en 2018.

Estos comportamientos similares a la adicción, caracterizados por pérdida de control, síntomas de abstinencia y consecuencias negativas en la vida, son más comunes en las niñas (13 por ciento) que en los niños (9 por ciento).