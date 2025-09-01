El gobierno es aprobado por el proyecto de ley de trabajadores del concierto para proteger a 1,2 millones de residentes

Yakarta, Viva – Gobierno Malasia Oficial verifica que los planes legales o RUU sean uu Empleado Gig 2025, que protegerá a alrededor de 1,2 millones de trabajadores en este sector.

Regulación nació como un hito histórico al reconocer Trabajador del concierto como una parte importante del trabajo moderno.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, afirmó que esta ratificación es una forma de aprecio por la contribución de los trabajadores del sector del concierto en la mudanza economía nacional.

«Para todos los jóvenes que luchan en la industria del concierto (entrega de alimentos, conductores de ebia electrónicos y todas las familias de trabajadores del concierto), el borrador de la ley de trabajadores de conciertos que recientemente fue aprobado por el Parlamento fue un regalo para usted», dijo en un comunicado en su cuenta oficial de X, según lo citado el lunes 1 de septiembre de 2025.

Anwar también enfatizó que esta nueva regulación proporciona una certeza y futuro legal más claros. «El proyecto de ley proporciona una definición más clara de su profesión, incluido el reconocimiento, las redes sociales sólidas y un futuro más cierto».

Agregó que este paso fue tomado con precaución porque involucraba la vida de millones de personas. «También hay quienes dudan, incluso acusar al gobierno es lento en este asunto. De hecho, somos cuidadosos y cuidadosos porque este proyecto de ley tiene un impacto en la vida de millones de personas», continuó.

«Entonces, para coincidir con este mes de independencia, enfatizo que cada gota de sudor y el esfuerzo de un trabajador de un concierto es digno, y usted tiene una contribución importante para fortalecer la economía de la gente y el estado», escribió.

Este proyecto de ley determina a los trabajadores del concierto como una categoría de trabajo especial, no empleados permanentes, ni es un contratista independiente. Con esta regulación, se requieren todas las plataformas digitales como Grab y FoodPanda para firmar un acuerdo de servicio por escrito con los trabajadores del concierto.

El acuerdo incluye un estándar mínimo relacionado con el pago, los acuerdos de trabajo, el seguro y los procedimientos de terminación del contrato. El ministro de Recursos Humanos de Malasia, Steven Sim Chee Keong, calificó esta regulación como un mecanismo esperado para superar la protección del «grupo» de la protección del trabajo.

«Hasta ahora, 1.2 millones de personas malayas en el sector del concierto trabajan todos los días sin una protección laboral adecuada, como si su contribución a la economía no fuera digna de ser reconocido. Este proyecto de ley terminó la injusticia», dijo Sim en el Consejo Popular, según lo citado por el Edge Malasia.

El proyecto de ley también prohíbe una práctica injusta, como cambios arancelarios unilaterales, desactivación de cuenta arbitrariamente, a la prohibición de trabajar en todas las plataformas. También se formarán trabajadores de un concierto del Tribunal para resolver disputas, incluida la proporcionar compensación, la recuperación del trabajo o el pago del salario atrasado.

«Esto no es cuestión de hacer que los trabajadores del concierto sean empleados tradicionales. Todavía son trabajadores independientes con flexibilidad. Sin embargo, por primera vez tendrán un foro oficial para negociar igualmente con plataformas», explicó SIM.

Por el lado de la protección social, los trabajadores de conciertos estarán protegidos a través de la Ley de Seguridad Social del trabajo por cuenta propia de 2017, con una contribución del 1.25% por viaje o entrega distribuida a los fondos SOCSO. Estos fondos incluyen seguro de accidente a protección de discapacitados.

Sin embargo, el discurso de la contribución del Fondo de Provisión de Empleados (EPF) sigue siendo un debate. El joven político Syed Saddiq Syed Abdul Rahman hizo hincapié en la importancia de los fondos de pensiones para los trabajadores del concierto.

«Debemos continuar fomentando la protección futura de los trabajadores del concierto a través de ahorros en EPF. Sin esto, los trabajadores permanecen expuestos a la incertidumbre».

Este proyecto de ley recibió un amplio apoyo de la organización de trabajadores, incluido el Congreso de la Unión Sindical de Malasia (MTUC), la Asociación de Trabajadores del Cine, a la Organización Nacional de Traductor y el Interpreter del lenguaje de señas de Malasia.

«Esta ley asegura que la economía digital de Malasia siga siendo competitiva, así como defendiendo la justicia para los trabajadores que tienen demasiado tiempo sin protección», dijo Sim.

A través de la ratificación de este proyecto de ley, Malasia se convirtió oficialmente en uno de los primeros países del sudeste asiático en dar un paraguas legal integral para los trabajadores de conciertos.