El gobierno envía un generador de 250 KWH al hospital de Takengon

Jacarta – El gobierno está acelerando recuperación instalaciones vitales en zonas afectadas por desastres en Aceh enviando un generador con una capacidad de 250 KWH a Hospital en Takengon, en el centro de Aceh.

La entrega se realizó mediante un helicóptero BNPB considerando que el acceso terrestre a la zona aún estaba cortado.

El secretario del Gabinete (Seskab), Teddy Indra Wijaya, dijo que la entrega se realizaría el sábado 6 de diciembre de 2025.



Condición del aire de la situación del desastre por inundaciones en Aceh Tamiang, Aceh. Foto : ENTRE FOTOS/Syifa Yulinnas

«El sábado 6 de diciembre de 2025, a través de un helicóptero BNPB, el generador fue transportado electricidad «250 KWH para hospitales en el centro de Aceh, Takengon», dijo el secretario del Gabinete Teddy en su declaración escrita el domingo 7 de diciembre de 2025.

Teddy enfatizó que Takengon fue una de las áreas más afectadas por los daños a la infraestructura.

«Takengon, en el centro de Aceh, es uno de los distritos donde las carreteras terrestres quedaron cortadas debido a deslizamientos de tierra y puentes rotos en varias rutas», dijo.

En medio de un acceso limitado, el gobierno depende del apoyo PLN y el Ministerio de Obras Públicas para acelerar el restablecimiento de la red eléctrica y abrir rutas de transporte.

«El PLN y el Ministerio de Obras Públicas continúan reparando todas las subestaciones eléctricas y continúan suministrando electricidad y abriendo rutas terrestres lo más rápido posible», dijo.

Se espera que la entrega del generador garantice que los servicios de salud en los hospitales sigan funcionando de manera óptima para atender a los residentes afectados por el desastre.

El gobierno enfatiza su compromiso de continuar acelerando la recuperación en toda la región de Aceh mediante la coordinación entre ministerios e instituciones.