El gobierno envía Hércules y lleva ayuda para tiendas de campaña y alimentos a Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental

Jacarta – Gobierno reenviar ayuda manejo desastre natural a tres provincias, a saber, Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental el viernes 28 de noviembre de 2025.

Lea también: Prabowo formará un consejo nacional de bienestar financiero



La entrega de esta ayuda se basó en instrucciones directas del Presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto desde el primer día que ocurrió el desastre natural.

El secretario del Gabinete (Seskab), Teddy Indra Wijaya, explicó que la última entrega de ayuda se realizó a las 07.30 WIB desde la base aérea Halim Perdanakusuma, Yakarta.

Lea también: Orden del Ministro de Comunicaciones y Tecnología a tres operadores de telefonía móvil en relación con desastres naturales en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental



«Así que esta mañana, alrededor de las ocho y media de la mañana, fuimos enviados, según las instrucciones directas del presidente anoche a todos los niveles relevantes, para enviar esta mañana cuatro aviones: tres aviones Hércules y luego un avión A400 que llegó a Indonesia a principios de este mes para volar a las tres provincias afectadas por el desastre», dijo Teddy, secretario del gabineteViernes 28 de noviembre de 2025.

El secretario del Gabinete, Teddy, explicó que los cuatro aviones se trasladarían a los aeropuertos más cercanos a los lugares afectados.

Lea también: Prabowo y la Reina Máxima se reúnen para discutir la salud financiera



«Así que iremos a Padang, Sumatra Occidental, luego al aeropuerto más cercano en Tapanuli, para ser precisos, iremos al aeropuerto de Silangit, Sumatra del Norte, luego a los aeropuertos de Banda Aceh y Lhokseumawe, Aceh del Norte porque son los aeropuertos más cercanos a los lugares afectados», dijo.

El secretario del gabinete, Teddy, enfatizó que este paso no era la primera entrega. Desde el comienzo del desastre, el Presidente Prabowo ha dado instrucciones firmes para que toda la ayuda se entregue sin demora.

«Desde el primer día, el 25 de noviembre, el Presidente ha instruido directamente al Ministro Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura para que coordine directamente la gestión de desastres», dijo.

En los últimos días continuó el flujo de ayuda a través de aviones del TNI y compañías aéreas civiles. Todas las necesidades enviadas se ajustan a las condiciones reales del terreno, basándose en la comunicación directa del gobierno central con los jefes regionales.

Para garantizar la exactitud de las necesidades, el presidente Prabowo y el personal relacionado se han comunicado directamente con los gobiernos regionales.

El secretario del gabinete, Teddy, dijo que los gobiernos central y regional continúan coordinándose y comunicándose sobre el manejo del desastre.

«Ayer nos pusimos en contacto directamente con los jefes regionales de Sumatra occidental, luego con Pak Masinton, luego con Gus Irawan, el regente de Tapanuli central y Tapanuli del sur, incluido el gobernador de Sumatra del norte y la provincia de Aceh», dijo el secretario del gabinete, Teddy.