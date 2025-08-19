El gobierno entregó el proyecto de ley de Dim Hajj y Umrah al DPR, hubo 700 puntos

Yakarta, Viva – El gobierno presenta una lista de problemas de inventario (OSCURO) Los planes legales Hajj y Umrah a la Cámara de Representantes del pueblo (RPD) en Yakarta, lunes 18 de agosto de 2025.

El Ministro de Derecho (Menkum) Supratman Andi Agtas dijo que la sumisión de DIM se llevó a cabo para que el DPR pudiera formar un Comité de Trabajo (PANJA) para discutir el proyecto de ley.

«Presentamos el DIM. Existe una propuesta para la iniciativa del DPR relacionada con este asunto», dijo Supratman en el complejo del Parlamento, Yakarta, el lunes por la noche, 18 de agosto de 2025.



Ministro de Derecho, Supratman Andi Agtas

Era un atenuado atenuado Bill Hajj y Umrah Incluye 700 puntos, pero la mayoría de los DIM son permanentes.

Después de que Dim fue entregado y el nivel de Panja se formó, Supratman dijo que el gobierno junto con el DPR inmediatamente discutió el proyecto de ley Hajj y Umrah.

«Así que no se ha discutido en absoluto. La obligación del gobierno debe ser una reunión de trabajo, sí», dijo.

Anteriormente, el vicepresidente del parlamento indonesio Cucun Ahmad Syamsurijal reveló el proyecto de ley sobre las enmiendas a la ley número 8 de 2019 sobre la gestión de Hajj y Umrah (proyecto de ley Hajj) comenzó a ser discutido por el Parlamento el 19 o 20 de agosto de 2025.

«Seremos la reunión de liderazgo (RAPIM) y la Junta de Deliberación (Bamus), el lunes (18/8) las vacaciones, tal vez el martes (8/19) o el miércoles (8/20)», dijo Cucun en el complejo del Parlamento, Senayan, Jakarta, viernes de 1525 de agosto.

Cucun explicó que el Rapim y el Bamus se llevaron a cabo, porque el Parlamento indonesio había recibido una carta presidencial (sorpresas) relacionada con el proyecto de ley Hajj.

«Esperaremos el desarrollo del borrador del borrador de la ley del Hajj. Lo hemos recibido ayer y hemos recibido las sorpresas del presidente Prabowo Subianto», dijo.

Por lo tanto, esperaba que durante el juicio I del año de prueba 2025-2026 que duró hasta el 2 de octubre de 2025, el proyecto de ley del Hajj pudiera completarse mediante la discusión por el parlamento indonesio.

El proyecto de ley Hajj es uno de los proyectos de ley incluidos en el Programa Nacional de Legislación (Prolegnos) en 2025-2029.

La determinación fue llevada a cabo por el Parlamento Indonesio en la 8ª Reunión Plenaria del DPR para el período de prueba I del año de sesión 2024-2025 el 19 de noviembre de 2024.

El proyecto de ley del Hajj fue designado como el proyecto de ley sobre la Iniciativa del Parlamento Indonesio el 24 de julio de 2025, a saber, en la 25ª Reunión de Riencias de la DPR IV IV Año 2024-2025. (Hormiga)