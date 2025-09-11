El gobierno entregó asistencia domiciliaria a las víctimas de manifestación de Makassar, Ministro de Asuntos Interiores: una forma de preocupación estatal

VIVA – El gobierno a través del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) Junto con el Ministerio de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) entrega la ayuda casa subsidiada Libre para la familia de la víctima murió durante el incidente reunión El 29 de agosto de 2025 en la ciudad de Makassar, Sur Sulawesi. La entrega tuvo lugar en el Grand Sulawesi Housing Bontomarannu U94, Lette Village, Romang Lompoa, Gowa Regency, South Sulawesi, jueves (11/9/2025).

El Ministro de Asuntos del Interior (Ministro de Asuntos Interiores), dijo Muhammad Tito Karnavian, este paso es una forma de preocupación estatal para prestar atención a las víctimas y sus familias. Afirmó que el gobierno estaba presente no solo en la posterior demonios, sino que también aseguró que hubiera una recuperación de las instalaciones públicas públicas y afectadas.

Reveló que la manifestación en varias áreas, incluida Makassar, causó daños a las instalaciones y reclamó vidas. A partir de los registros del gobierno, murieron 10 personas, incluido el aparato civil estatal (ASN) y los taxistas de motocicletas en línea. En la dirección del presidente Prabowo Subianto, el gobierno inmediatamente dio el paso de recuperación, tanto a través del diálogo para reducir la situación como la reconstrucción de instalaciones e infraestructura dañadas.

«Para las víctimas, tanto las que murieron como las heridas, de hecho la obligación de todos nosotros de brindar asistencia y atención», dijo el Ministro del Interior.

En esa ocasión, el Ministro del Interior explicó que las casas subsidiadas se entregaron a las familias de cuatro víctimas, a saber, la familia del difunto Saiful Akbar, Rusdamdiansyah, Muhammad Akbar Basri y Sarinawati. Anteriormente, también se había entregado una casa similar a la familia del difunto Affan Kurniawan, un taxista de motocicletas en línea que fue víctima en Yakarta.

El Ministro del Interior enfatizó que, aunque la asistencia no podía reemplazar las vidas que se habían perdido, el estado todavía estaba obligado a prestar atención y responsabilidad a las personas afectadas.

«De hecho, no podemos reemplazar algo o la vida que se ha perdido, que ha regresado a Allah SWT. Pero lo que sucede, creemos, es el destino de Allah SWT. Esta es una forma de preocupación estatal para las víctimas», dijo.

Además, el Ministro del Interior espera que eventos similares no ocurran en el futuro en ninguna área. Según él, esta experiencia debe ser un recordatorio para que todas las partes mantengan una situación propicio.

«Nuestra esperanza con este evento es una forma de responsabilidad estatal, solidaridad del estado, y también esperamos proporcionar disposiciones a las familias que quedan atrás, y convertirnos en un recordatorio para nosotros para que lo mismo no se repita», concluyó el Ministro del Interior.

Mientras tanto, el ministro de PKP, Maruarar Sirait, expresó su agradecimiento a todas las partes que apoyaron la implementación de la presentación de esta casa subsidiada. Afirmó que el gobierno a través del Ministerio PKP está comprometido a presentar viviendas decentes para la comunidad, incluidas las víctimas de manifestaciones recientemente.

«Y el presidente expresó sus profundas condolencias a las familias de las víctimas. Y espero que se les dé fortaleza», dijo.