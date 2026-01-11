Jacarta – Gobierno introdujo oficialmente una ley que lo prohíbe anuncio que no se puede omitir YouTube y otras plataformas en línea.

Este cambio de normativa ocurrido en Vietnam entrará en vigor el 15 de febrero de 2026 y tiene como objetivo reforzar el control sobre la publicidad online en el país del sudeste asiático para proteger a las personas del cansancio debido al exceso de visualización de la pantalla y al contenido promocional ilegal.

En las últimas semanas, los usuarios de varios países se han quejado cada vez más de los anuncios largos e imposibles de saltar en YouTube, y algunos dicen que se ven obligados a ver clips de una hora o más de duración.

Las nuevas enmiendas a la ley de publicidad de Vietnam establecen que el tiempo de espera antes de que un usuario pueda saltarse un anuncio de vídeo no debe exceder los cinco segundos, mientras que los anuncios estáticos deben poder cancelarse inmediatamente.

Además, las regulaciones también exigen que las plataformas brinden opciones claras y fáciles de entender para cerrar anuncios con un solo clic, así como prohibir símbolos de cierre engañosos o poco claros que tengan como objetivo confundir a los usuarios.

También se ordena a las plataformas que proporcionen una forma de fácil acceso para que los consumidores denuncien publicidad ilegal, según la enmienda, según cita el sitio. Rusia hoyDomingo 11 de enero de 2026.

Además, la ley impone regulaciones más estrictas sobre la publicidad de 11 grupos de bienes y servicios que impactan directamente el medio ambiente y la salud humana. Este grupo incluye cosméticos, alimentos, bebidas alcohólicas, medicamentos y otros.

Cuando los medios de comunicación le preguntaron sobre las crecientes quejas acerca de que los anuncios son demasiado largos y no se pueden omitir, el propietario de YouTube, Googledijo que estaban limitando el anuncio a 15 segundos en dispositivos móviles y 60 segundos en televisión.

La compañía culpó de la duración inusualmente larga de los anuncios a los usuarios que usaban software de bloqueo de anuncios que funcionaba mal e interrumpía la experiencia de reproducción.

«Los anuncios son un elemento vital para nuestros creadores, ayudándolos a administrar y hacer crecer sus negocios. Piden a los espectadores que permitan anuncios en YouTube o prueben YouTube Premium para una experiencia sin publicidad», dijo Google.