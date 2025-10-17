El gobierno distribuirá BLT a 35 millones de destinatarios durante tres meses, por un total de 30 billones de rupias.

Jacarta – Ministro Coordinador (Menko) de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto decir gobierno distribuirá asistencia directa en efectivo (BLT) a 35.046.738 beneficiarios de tarjetas familiares (KK).

Airlangga dijo que el BLT se otorgará por tres meses, a partir de octubre, noviembre y diciembre de 2025.

«Es más alto que [nilai] BLT anteriormente y esto puede llegar a aproximadamente 140 millones de personas. Si asumimos un KPM [keluarga penerima manfaat] «Esos son padre, madre y dos hijos», dijo Airlangga durante una conferencia de prensa en Cikini, en el centro de Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

Explicó que la distribución de BLT se realizaría a través de la Asociación de Bancos del Estado (Himbara) y PT correo indonesio.

Ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto (centro) Foto : Cahyo – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

En cuanto a los detalles, hasta 18,3 millones de destinatarios serán distribuidos por Himbara y 17,2 millones de destinatarios a través de PT Pos Indonesia.

«(El presupuesto preparado para BLT octubre-diciembre de 2025) es de 30 billones de IDR. (El programa BLT proviene de) el presupuesto estatal, los resultados de eficiencia, la reasignación presupuestaria», continuó Airlangga.

Continuó, BLT para 35 millones de beneficiarios es diferente del BLT que distribuye el Ministerio de Asuntos Sociales (Kemensos) mensualmente a través del Programa Esperanza Familiar (PKH) y asistencia alimentaria básica.

«Este BLT adicional se suma al BLT regular que se distribuye a través del Ministerio de Asuntos Sociales cada mes a 20,88 millones de familias beneficiarias a través de PKH y también asistencia alimentaria básica», concluyó Airlangga.