El Gobierno desembolsa 25.000 millones de IDR para la auditoría de los edificios de internados islámicos que son propensos a derrumbarse

Jacarta – Ministerio de Obras Públicas (PU) asignará un presupuesto de 25 mil millones de IDR para llevar a cabo una auditoría de edificio internado islámico (internado) que son vulnerables colapsado.

El ministro de la PU, Dody Hanggodo, afirmó que el presupuesto debíarevisar alrededor de 80 edificios muestreo.

«El presupuesto pararevisar 80 muestreo «El primer lote ascendió a unos 25.000 millones de euros», dijo el viernes 17 de octubre de 2025.

Lea también: Destacando la acción de boicot a Trans7 después de acosar al internado islámico de Lirboyo y al DPD: evidencia real de la solidaridad de Santri





El Ministro de Obras Públicas (PU), Dody Hanggodo (centro), en la Oficina del Ministerio Coordinador del Primer Ministro

Dody explicó que técnicamente el gobierno realizaría primero una auditoría. Después de hacer esto, su partido también lo hará. evaluación Posteriormente se convertirá en la base de cualquier edificio digno de rehabilitación.

«Resultados evaluación Posteriormente, cuáles tienen mayor probabilidad de ser vulnerables para que los estudiantes realicen actividades allí. Aquellos que son propensos al colapso pueden averiguarlo mediante la auditoría. «Así que primero auditamos lo principal», explicó.

Se da prioridad de auditoría a los internados islámicos con más de 1.000 estudiantes, los edificios que tienen más de 10 años y los edificios con más de dos pisos.

Anteriormente, el Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario (Menko PM), Muhaimin Iskandar o Cak Imin, enfatizó que la rehabilitación no se limita a los internados islámicos sino también a los edificios utilizados en actividades religiosas.

Este es el esfuerzo del gobierno para garantizar la seguridad de las personas que estudian u oran.

«No nos centramos sólo en Al-Khoziny o los internados islámicos, sino también en todas las instituciones educativas, actividades religiosas y lugares de culto que son vulnerables, ayudaremos a todos ellos», afirmó el viernes 17 de octubre de 2025.

Cak Imin explicó que, además de los edificios para los lugares de culto, se llevaron a cabo auditorías y controles en todos los lugares de servicios públicos religiosos, como orfanatos y servicios educativos.

«El Ministro de Obras Públicas está llevando a cabo un proceso de auditoría y brindando asistencia a los internados islámicos vulnerables», dijo.

Cak Imin explicó que actualmente el Ministerio de Obras Públicas (PU) está auditando 80 internados islámicos que se encuentran en la categoría más vulnerable.

“Esto es una anticipación para que los estudiantes reciban comodidad, seguridad y el proceso de aprendizaje pueda continuar”, explicó.

Además del proceso de auditoría, Cak Imin instruirá a los ministerios/instituciones pertinentes para que mejoren el mecanismo del proceso de concesión de licencias y la construcción de edificios para facilitar el proceso.

Lea también: En apoyo a la seguridad alimentaria, Waskita Karya acelera el proyecto de construcción de Rukoh



tvOnenews/Aldi Herlanda