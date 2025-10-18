El Gobierno desembolsa 1,4 billones de IDR para el programa nacional de pasantías

Jacarta – Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario), Prasetyo Hadi dijo que el gobierno lo estaba desembolsando presupuesto por valor de 1,4 billones de IDR para realizar el programa pasantía nacional.

El programa nacional de pasantías comienza el 20 de octubre de 2025. Este programa de pasantías está dirigido a 100.000 recién graduados o recién graduados universitarios.

«Esto es aproximadamente 1,4 billones de rupias», dijo Prasetyo a los periodistas en la zona de Cikini, en el centro de Yakarta, citado el sábado 18 de octubre de 2025.

A la primera tanda del programa de prácticas asistieron 20 mil participantes. En tanto, para la segunda ola se abrirá un cupo de 80.000 y el registro comenzará en noviembre de 2025.

«Lo ejecutaremos el próximo mes, noviembre», dijo.

Praetyo explicó que este programa nacional de pasantías fue el esfuerzo del gobierno para crear empleos y abrir oportunidades para nuevos graduados universitarios.

«Hasta ahora, para solicitar un empleo normalmente se requiere tener experiencia. Esto lo hace difícil, si no logramos un gran avance, será difícil para la próxima generación encontrar trabajo», dijo Prasetyo.

«Entonces la idea que estamos buscando es un programa de pasantías para que ya tengamos experiencia. Si luego conseguimos un buen trabajo, tal vez nos puedan contratar directamente en esa empresa», dijo.

Anteriormente se informó que el programa de pasantías del gobierno para el segundo lote de graduados universitarios se abrirá en noviembre de 2025. El gobierno ha preparado 80.000 cupos para esta segunda ola.

Ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, en la zona de Cikini, en el centro de Yakarta

«El mes que viene se reabrirá y se aumentará a 80.000 aprendices», afirmó el Ministro Coordinador de Economía. Airlangga Hartarto en el área de Cikini, en el centro de Yakarta, citado el sábado 18 de octubre de 2025.

Airlangga dijo que todos los aprendices recibirán dinero de bolsillo o salario equivalente a la UMP en sus respectivas regiones.

«Todos los aprendices reciben mensualmente un dinero de bolsillo, que es el mismo que el dinero de bolsillo del distrito y de la ciudad», afirmó.

No sólo eso, Airlangga dijo que estos aprendices también recibirán un seguro por pérdida de empleo y un seguro por fallecimiento.

«Además, también recibimos contribuciones para el seguro de pérdida de empleo y JKM. Y eso no corta el dinero de bolsillo dado por el gobierno», continuó Airlangga.