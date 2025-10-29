El gobierno del BJP prioriza el bienestar tribal, dice Tripura CM Saha







Tripura Ministro Principal El Dr. Manik Saha dijo que su gobierno está proporcionando fondos adecuados para el desarrollo en las áreas de Janajatiya (comunidades tribales) y dando prioridad a la provisión de diversas instalaciones; sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, se están haciendo varias declaraciones contradictorias para engañar a la comunidad Janajati.

El Dr. Saha dijo que todos deben tener cuidado con quienes promueven la política de división entre castas y tribus, y deben trabajar juntos para fortalecer el mensaje de construir «Ek Tripura, Srestha Tripura». CM Saha dijo esto en un programa de participación organizado hoy por el BJP Tripura Pradesh en Simna, donde dio la bienvenida a 1.406 votantes de 375 familias.

Mientras se dirigía a la reunión, el Ministro Principal de Tripura dijo que Primer Ministro Narendra ModiEl Ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, y el Presidente Nacional del BJP, JP Nadda, siempre enfatizan que nada sucederá sin el desarrollo de los Janajatis.

«Realmente están trabajando para el desarrollo de los Janajatis. A Droupadi Murmu, un representante de la sección Janajati, se le ha confiado la responsabilidad del Presidente. Después de que Tripura se convirtió en un estado de pleno derecho, nunca habíamos oído hablar de un Gobernador de Tripura hasta ahora. Y Jishnu Debbarma, un miembro de la familia real, ha sido nombrado Gobernador de un estado grande como Telangana. En Tripura, estamos unidos como una nación. Sin embargo, una sección está tratando de crear división. entre nosotros, pero el BJP cree en Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, y tanto el gobierno como el partido están trabajando en esa dirección», afirmó.

El Ministro Principal dijo que después de la gobierno del BJP llegó al poder en 2018, se introdujo un subsidio honorario de 2.000 rupias para los líderes comunitarios de Janajati. Recientemente, el Gabinete decidió aumentar esa asignación a 5.000 rupias. «En 2024-25, se gastaron alrededor de 6.500 millones de rupias para el desarrollo de las áreas de la TTAADC, lo que representa el 39,06 por ciento del gasto total. Para 2025-26, se asignaron alrededor de 7.149 millones de rupias para la TTAADC», dijo.

En su intervención en la reunión, CM Saha dijo que el gobierno actual hará todo lo necesario para desarrollar las comunidades tribales. «Se está trabajando en esa dirección. Anteriormente, los estudiantes de las clases VI a VIII recibieron una beca previa de 400 rupias por año. Los bloques en áreas dominadas por tribus han sido declarados bloques aspiracionales para permitir más trabajo para el bienestar de los Janajatis. En consecuencia, se están asignando más fondos en el presupuesto a estos bloques», añadió.

