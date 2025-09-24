El gobierno decidió las tarifas de electricidad hasta diciembre de 2025 no aumentó

Yakarta, Viva – Gobierno a través de Ministerio de Energía y Recursos Minerales decidir, arancel eléctrico Para los clientes de PT PLN (Persero) en el trimestre IV-2025 o el período de octubre a diciembre de 2025, no aumentará.

Plt. El Director General de Electricidad, Tri Winarno, dijo que se basó en el Reglamento del Ministro de Energía y Recursos Minerales No. 7 de 2024 sobre los aranceles eléctricos (ajuste arancelario) proporcionados por PT PLN (Persero).

Los ajustes de tarifas eléctricas para clientes no subsidiados se llevan a cabo cada tres meses, con referencia a los cambios en la realización de los parámetros macroeconómicos. Entre otros se encuentran el tipo de cambio rupia, el precio del crudo indonesio (ICP), la inflación y el precio del carbón de referencia (HBA).

«Al usar la realización de lo macroeconómico para la tarifa del trimestre IV-2025, donde acumuló la influencia de los cambios macroeconómicos, debería causar un aumento en los aranceles de electricidad», dijo Tri en su declaración, citada el miércoles 24 de septiembre de 2025.

«Pero cuidar poder adquisitivo de las personasEl gobierno ha decidido una tarifa eléctrica fija o No se eleva«Dijo.

Los oficiales de PLN revisan el medidor de electricidad. Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

Agregó que las tarifas de electricidad para clientes subsidiados tampoco cambiaron, y aún se les dio subsidios de electricidad. En él incluye clientes sociales, hogares pobres, pequeñas industrias y clientes cuya electricidad es para MIPYME.

«Al mantener los aranceles eléctricos hasta el final de este año, queremos proporcionar certeza y mantener la estabilidad para la comunidad y el mundo de los negocios», dijo.

Se sabe que la aplicación del último ajuste arancelario se llevó a cabo en el tercer trimestre de 2022, para los clientes domésticos de 3.500 VA y más (R2 y R3) y el gobierno (P1, P2 y P3). En cuanto a otros clientes, el último ajuste arancelario se aplicó en 2020.

El Ministerio de Energía y Recursos Minerales aseguró, a pesar de los aranceles eléctricos restantes, los esfuerzos para aumentar la confiabilidad del suministro de electricidad, expandir el acceso y alentar las transiciones de energía a continuar.

El gobierno junto con PLN también continuará fortaleciendo la infraestructura de electricidad y fomentará el uso de nuevas energía renovable (EBT) en la combinación de energía nacional.