El Gobierno debe prestar atención a la educación y el empoderamiento de las MIPYMES

Jacarta –El vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia de la fracción del Partido Demócrata, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), visitó la aldea de Karangrejo, distrito de Kawedanan, regencia de Magetan, Java Oriental. Esta visita es también una forma de agradecimiento y apoyo a los perpetradores. MIPYMES que preserva el patrimonio cultural jamu archipiélago tradicional, especialmente en Java Oriental.

En esta ocasión, Ibas también entregó asistencia alimentaria básica para apoyar a las Mipymes de fitoterapia y a la comunidad aledaña.

Ibas enfatizó su compromiso de supervisar los programas gubernamentales que apoyen el bienestar de la comunidad, especialmente las aldeas de medicina herbaria.

“El gobierno debe prestar atención educación niños, salud padres de familia y empoderamiento de las MIPYMES. «Porque un cuerpo sano es el principal capital de la ilusión por el trabajo y de una vida de calidad», dijo Ibas en su comunicado del jueves 16 de octubre de 2025.

Invitó a todas las partes a apoyar el ecosistema negocio La medicina herbaria continuará desarrollándose, haciendo que la nación sea saludable, empoderando a las mujeres y dando a luz a una generación joven inteligente y saludable. «Desde la medicina herbaria cuidamos el sabor y el cuerpo de Indonesia», dijo Ibas.

Por otro lado, Ibas también mencionó los beneficios de beber hierbas medicinales para la salud del cuerpo. Además, según él, la fitoterapia también es una identidad nacional.

«La gente de Karangrejo Village está sana y feliz. Debemos estar agradecidos a los herbolarios que mantienen esta herencia herbaria. Jamu no sólo hace que el cuerpo y el alma estén sanos, sino que también forma la identidad de nuestra nación», dijo Ibas.

Según Ibas, la medicina herbaria ha sido una parte importante de la identidad y la civilización del pueblo indonesio desde el siglo XIII. Además de mantener la salud, Ibas también destacó el papel de las medicinas herbarias en el impulso de la economía de las comunidades rurales.

«Esta medicina herbaria es mucho más antigua que cualquier marca conocida. Se trata de una valiosa herencia de nuestros antepasados ​​que debemos preservar y desarrollar», afirmó Ibas.

«La mayoría de los fabricantes de hierbas medicinales aquí son mujeres. Están empoderadas y son las impulsoras de la economía creativa y las mipymes de la aldea. Karangrejo Village ha encontrado su identidad a través de las hierbas medicinales y necesita seguir aumentando su creatividad y productividad», añadió Ibas.

Durante la visita, Ibas también conoció a la Sra. Lami, una fabricante de hierbas medicinales que vende hierbas medicinales desde hace 34 años en la terminal de Magetan.