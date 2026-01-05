El Gobierno de UP concede una flexibilización única de edad para 32.679 puestos de agentes de policía







El Gobierno de Uttar Pradesh (UP) El lunes anunció una relajación única de tres años en el límite superior de edad para la próxima campaña de reclutamiento policial, informó la agencia de noticias PTI. La medida del Gobierno de la UP ofrecerá un gran alivio a los aspirantes que se preparan para puestos de nivel de policía.

La relajación de edad se aplicará a todas las categorías de candidatos para el reclutamiento directo propuesto para 2025 en la fuerza policial, siguiendo las instrucciones del Ministro Principal, Yogi Adityanath, según un comunicado oficial del gobierno.

Los funcionarios afirmaron además que se espera que la decisión beneficie a los aspirantes que perdieron oportunidades de contratación anteriores debido a límites de edad, especialmente después de los retrasos causados ​​por el período de la pandemia, informó PTI.

La declaración de la Junta de Reclutamiento y Promoción de la Policía de Uttar Pradesh también agregó que la decisión se tomó de conformidad con las disposiciones de las Reglas de Servicios Públicos de Uttar Pradesh (relajación del límite de edad para el reclutamiento) de 1992.

La relajación cubrirá el reclutamiento para 32.679 puestos, incluidos agentes (policía civil) para hombres y mujeres, PAC (policía armada provincial) y agentes de policía armados, agentes de las fuerzas especiales de seguridad, agentes de batallón de mujeres, agentes de policía montada y guardias de cárcel de ambos sexos, informó PTI, citando el comunicado.

La flexibilización de edad se concedió como continuación de la notificación de contratación emitida el 31 de diciembre del año pasado y se aplicará como medida única a los candidatos que de otro modo dejarían de ser elegibles debido a restricciones de edad, dijo.

UP Campaña de reclutamiento policial para 32.679 puestos de nivel de policía

La Junta de Reclutamiento y Promoción de la Policía de Uttar Pradesh (UPPRPB) había anunciado la reclutamiento campaña para 32,679 puestos de nivel de policía y equivalentes el 31 de diciembre de 2025.

El aviso emitido por la junta también mencionó que el proceso de solicitud en línea comenzó el mismo día y continuará hasta el 30 de enero de 2026, y los candidatos deberán completar un registro único (OTR) antes de presentar la solicitud, según PTI.

La Junta de Reclutamiento y Promoción de la Policía de Uttar Pradesh también dijo que el reclutamiento era parte del proceso de reclutamiento directo de 2025 y sigue a la finalización de los nombramientos para más de 60.000 puestos de agentes a principios de 2025.

Criterios de elegibilidad detallados, procedimientos de selección y examen Los horarios se pusieron a disposición en el sitio web oficial de la junta.

(Con aportes de PTI)





Fuente