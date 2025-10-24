El gobierno de Telangana anuncia 5 rupias lakh ex gratia para los familiares de la víctima del incendio del autobús de Kurnool







El gobierno de Telangana anunció el viernes una donación graciable de 5 rupias lakh a los familiares de aquellos del estado que murieron en un accidente de incendio de autobús en el distrito de Kurnool del vecino Andhra Pradesh.

El ministro de Transporte del estado de Telangana, Ponnam Prabhakar, dijo que «según las directivas del ministro principal, A Revanth Reddy, los heridos en el accidente recibirían una asistencia financiera de 2 lakh de rupias», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Ponnam Prabhakar, en una publicación en la plataforma de redes sociales X, dijo que el gobierno también tomaría medidas para brindar atención médica avanzada a los heridos.

Durante las primeras horas del viernes, el viaje con destino a Bangalore autobús privado de Hyderabad se incendió en el distrito de Kurnool de Andhra Pradesh tras chocar con un vehículo de dos ruedas, dejando 20 muertos.

Según informó la agencia de noticias PTI, algunos de los cuerpos estaban carbonizados hasta quedar irreconocibles, lo que llevó a los funcionarios a llamar a equipos forenses para recolectar muestras de ADN de los fallecidos.

Uno de los destacados oficiales blancos sobre el horrible incidente ocurrido a medianoche dijo que varios pasajeros no pudieron escapar de la tragedia porque ocurrió de noche mientras dormían.

Hablando a los medios sobre el incidente, el DIG de Kurnool Range, Koya Praveen, dijo que «hasta ahora, se han recuperado 19 cuerpos del autobús carbonizado. Mientras que el cuerpo del motociclista está en la morgue», según citó la agencia de noticias PTI.

El oficial de policía añadió que «la puerta del autobús se atascó debido a un cortocircuito y el vehículo quedó completamente destruido en cuestión de minutos. La mayoría de los supervivientes tenían entre 25 y 35 años».

El alto oficial de policía dijo además que sólo se obtendría una imagen completa de las víctimas y los supervivientes después de una investigación exhaustiva y la identificación de todos los implicados en el accidente.

Al abordar el trágico incidente, el recaudador del distrito dijo que en el autobús viajaban 41 personas, incluido el conductor. De los 41 a bordo, 21 han sido identificados. El funcionario añadió además que “quienes escaparon del accidente se encuentran estables y fuera de peligro”, según citó la agencia de noticias PTI.

Ante un incidente tan trágico que se cobró 20 vidas, el Presidente Droupadi Murmu, Primer Ministro Narendra ModiEl líder de la oposición en Lok Sabha, Rahul Gandhi, el ministro principal de Andhra Pradesh, N Chandrababu Naidu, y su homólogo de Telangana, A Revanth Reddy, también expresaron su angustia.

(Con aportes de PTI)





