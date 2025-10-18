El gobierno de Tangerang Regency acelera la preparación de infraestructura del proyecto PSEL

Jacarta – En el apoyo a agendas prioritarias desarrollo Infraestructura y gestión ambiental en el primer año de gobierno. Prabowo–GibranEl Gobierno de Tangerang Regency (Pemkab) continúa acelerando la preparación de infraestructura estratégica para apoyar la construcción de la Instalación de Gestión de Residuos en Energía Eléctrica (PSEL).

Está previsto que este proyecto estratégico nacional entre en la etapa de preparación de la construcción en 2026 y comience a operar en 2028 como una solución sostenible para el manejo de residuos y la utilización de energía renovable.

El regente de Tangerang, Maesyal Rasyid, explicó que la preparación de la infraestructura incluyó la construcción de un acceso por carretera, un sistema de drenaje, así como la provisión de más de cinco hectáreas de terreno en el sitio de disposición final (TPA) de Jatiwaringin, Pragib. El terreno también se ampliará para adaptarse a las necesidades del proyecto.

«Más adelante se agregarán otras infraestructuras de apoyo, como el suministro de agua potable y un acceso adecuado por carretera. Por esta razón, pido al PDAM y a las agencias relacionadas que preparen su apoyo», dijo el regente Maesyal en su declaración del sábado 18 de octubre de 2025.

El proyecto PSEL en Tangerang Regency es una solución estratégica para superar el problema de la acumulación de residuos, que actualmente alcanza unas 2.000 toneladas por día. Con la construcción de esta instalación, el Gobierno Distrital espera tener un impacto positivo en el medio ambiente y fomentar el uso de energías renovables.

«Queremos asegurarnos de que el terreno esté completamente preparado para que el desarrollo pueda comenzar de inmediato», añadió Regent Maesyal.

Mientras tanto, el jefe del Servicio de Higiene y Medio Ambiente de Tangerang Regency (DLHK), Ujat Sudrajat, explicó que la construcción inicial del PSEL comenzará en 2026 con un tiempo de construcción de entre 18 y 24 meses.

«En 2026 se realizarán los preparativos para el terreno de construcción, la construcción tardará entre 18 y 24 meses», explicó Ujat.

Además, Ujat dijo que el proyecto PSEL fue financiado íntegramente a través de inversiones de la Agencia de Gestión de Inversiones de Energía Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) con un valor de inversión de 2 billones de IDR.

«Así que esto es una tarea, pero lo que es responsabilidad del Gobierno Regional es preparar los residuos y colocarlos», explicó Ujat.

Una vez que la instalación esté operativa, los residuos que se han ido acumulando en la ATP de Jatiwaringin se utilizarán como combustible principal para las máquinas procesadoras de residuos con un requerimiento mínimo de 1.000 toneladas de residuos por día. Esto permite que la ubicación del vertedero, que anteriormente era un área de vertedero abierto, se transforme en un espacio verde abierto (RTH).