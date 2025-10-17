El gobierno de Prabowo está «en el buen camino»

Jacarta – Secretario General (Secretario General) del Partido GolkarMahoma Sarmuji evaluar Gobierno Presidente Prabowo Subianto ha ido en la dirección correcta o ‘en la pista’ en el primer año de su mandato.

Sarmuji explicó varios logros alcanzados por el gobierno del presidente Prabowo. Especialmente, en los campos de la energía, la electrificación rural y la seguridad alimentaria.

«Golkar considera que el gobierno actual va por buen camino. Podemos lograr muchos logros», dijo Sarmuji en la Oficina del PPD del Partido Golkar en Yakarta, citado el viernes 17 de octubre de 2025.

Sarmuji dijo que este logro era claramente visible antes del primer aniversario de la administración Prabowo-Gibran, que se celebrará el 20 de octubre.

Dio un ejemplo, uno de los cuales son los logros en el sector energético, especialmente en el objetivo nacional de elevación del petróleo y el gas (petróleo y gas) bajo el control del Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto. Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Creo que el aumento del petróleo y el gas se puede lograr con las cifras establecidas por Presupuesto público. «Quizás esta sea la primera vez en varios mandatos presidenciales que el aumento del petróleo y el gas de la APBN se pueda lograr en 2025», dijo Sarmuji.

Aparte de eso, Sarmuji también destacó el desarrollo de la electrificación o electricidad que se considera que se distribuye cada vez más uniformemente en zonas remotas.

«Muchas aldeas han quedado completamente a oscuras, ahora el gobierno ha asignado un presupuesto suficiente para iluminar todas las regiones de Indonesia, especialmente en las zonas remotas de la República», dijo.

Este es también el caso de la seguridad alimentaria. Según Sarmuji, las existencias nacionales de arroz establecieron el récord del mayor superávit de la historia.

«La seguridad alimentaria también se puede ver como resultado, incluso tenemos un excedente, lo que tal vez haga historia en el arroz, nuestras existencias de arroz hacen historia. Y todo esto es el resultado del arduo trabajo del gobierno de Pak Prabowo», enfatizó.

Sin embargo, Sarmuji admitió que todavía hay una serie de programas gubernamentales que están en proceso y necesitan tiempo para mostrar resultados.

Presidente Prabowo Subianto

«Hay programas que pueden dar resultados a corto plazo, hay programas que se pueden disfrutar a largo plazo», dijo Sarmuji.

«Pero en general ahora vemos que este gobierno va por buen camino», añadió.