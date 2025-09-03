El gobierno de Perú llama al diplomático indonesio para ser asesinado a tiros

Yakarta, Viva – La autoridad de Perú está llevando a cabo una investigación relacionada con el caso de tiroteo que mató a un personal de la Embajada de Indonesia (KBRI) en Lima, Zetro Leonardo Purba (40).

El hombre que sirvió como un joven de cargos en La embajada indonesia en cinco murió disparo El lunes 1 de septiembre de 2025 por la noche.

Según una declaración oficial, Zetro recibió un disparo cuando acababa de llegar al departamento donde vivía en cinco después de andar en bicicleta con su esposa. Fue golpeado por tres tiros, dos de ellos cayeron, y un tiro adicional cuando el autor se aseguró de que la víctima no estuviera a salvo.

Zetro fue llevado de urgencia a un hospital local en estado crítico. Sin embargo, el equipo médico dijo que murió poco después de recibir cuidados intensivos.



Zetro Leonardo Purba (40) Staff de la Embajada Indonesia en Lima, Perú, que fue asesinado a tiros

Supuestamente asesinado Pagador

Reportado de Prensa asociadaEl Ministro de Asuntos Interiores de Perú, Carlos Malaver, dijo que este tiroteo no era un acto criminal ordinario. En una reunión con miembros parlamentarios, enfatizó que el incidente se incluyó en la categoría de «asesinato por contrato» o ataque llevado a cabo por un asesino a sueldo.

Esta acusación se vio fortalecida por una grabación de cámaras de vigilancia publicadas por la policía local. El video muestra a un hombre con un casco disparando Zetro desde corta distancia. Después de que la víctima cayó, los perpetradores dispararon un tercer disparo antes de escapar en una motocicleta conducida por su colega.

Curiosamente, no hubo víctima robada. Esto fortalece aún más la acusación de que el motivo del ataque es puramente matar vidas, no robo.

Gran pérdida para Indonesia

Zetro solo ha estado cumpliendo cinco meses en Perú. Dejó una esposa y tres hijos. Malaver dijo que el ataque se llevó a cabo claramente con la intención de matar a la víctima.

«Lo estaban esperando. La bala fue dirigida directamente a su cabeza; realmente querían matarlo», dijo Malaver al Parlamento Perú.

Respuesta del gobierno indonesio y Perú

Esta tragedia recibió una atención seria del gobierno indonesio. El Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Sugión, pidió que la investigación se llevara a cabo a fondo, transparente y rápidamente. También enfatizó la importancia de aumentar la protección para todo el personal diplomático y los ciudadanos indonesios en Perú.

Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú enfatizó su compromiso de investigar este caso a fondo. El gobierno de Perú prometió proporcionar todas las formas de protección y asistencia necesarias para el embajador indonesio y todo el personal de la embajada de Indonesia en cinco.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schiser, también reconoció que este caso destacó un grave problema en su país, a saber, el alto nivel de inseguridad. Llamó al asesinato del personal de la embajada indonesia como una fuerte advertencia para que el gobierno supere inmediatamente el problema de la seguridad nacional.