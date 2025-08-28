El gobierno de pede Este sector absorberá 3 millones de trabajadores en el semestre II-2025

Yakarta, Viva – El gobierno señaló que el sector fabricación tiene el mayor impacto en la absorción mano de obra.

Principal Oficina Experta de Comunicación Presidencial (PCO) Fithra Faisal, por lo tanto, el sector es la preocupación del gobierno actual.

«El rendimiento del sector manufacturero o su contribución a la economía general es del 19 por ciento», dijo Fithra en un comunicado de prensa en Yakarta, citado el jueves 28 de agosto de 2025.

El cree, inversión generará el sector industria y estimulando el desarrollo de capacidades de los recursos humanos (recursos humanos).

«Lo más importante es aumentar la capacidad de los recursos humanos, de modo que cuando ingresa la inversión, la comunidad también puede participar», dijo.

Fithra dijo que la inversión había creado alrededor de 1,2 millones de nuevos empleos en el primer semestre y se estimó que alcanzará los 3 millones en el segundo semestre de 2025.

«El total (inversión este año) puede absorber entre 3.5 y 3.6 millones de trabajadores», dijo.

El Viceministro de Inversión y Todotua Pasaribu, confirmó que la inversión en el sector manufacturero absorbe la mayor cantidad de mano de obra.

TODO, quien también es el subdirector de la Junta de Coordinación de Inversiones (BKPM), alienta a los solicitantes de empleo a prepararse porque la absorción de mano de obra será mayor.

«¿Qué sector absorbe la mayor cantidad de fuerza laboral? El sector de la industria manufacturera. ¿Por qué? Debido a que todavía usa el poder de laboratorio (intensivo en mano de obra). Si otros sectores, por ejemplo, procesan la industrialización, la principal preocupación es la estrategia tecnológica», dijo.

Los datos del Ministerio de Inversión y Resas posteriores muestran que en el sector manufacturero, el subsector que absorbe la mayor cantidad de mano de obra es la industria textil y de productos textiles (TPT), la industria de calzado y cuero, la industria de alimentos y bebidas, la industria electrónica y de componentes y la industria automotriz.

Viceministro de Inversión y Ranso Alegable/ BKPM, TODOTUA PASARIBU

Sin embargo, el empleo como un impacto positivo de la inversión aún debe verse desde varios puntos de vista, dijo TODO.

Por ejemplo, dijo, la fundición del sector de la industrialización o el procesamiento de níquel. La absorción de mano de obra en el sector puede ser menor que la fabricación, pero es capaz de crear un ecosistema económico con un valor significativo.

«Tal vez el número de trabajadores absorbidos es mucho más pequeño que la fábrica de zapatos», dijo Todo, enfatizó que la inversión tiene una correlación cercana con un nuevo ecosistema económico. (Hormiga)