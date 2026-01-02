`El gobierno de Modi no logró garantizar agua y aire limpios; público pagando el precio`







El presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, alegó el viernes que el Gobierno de Narendra Modi no ha proporcionado agua ni aire limpio, dejando sufrir a la gente común, y dijo que el Primer Ministro (PM) guardó silencio sobre las muertes causadas por agua contaminada en Indore a pesar de resaltar repetidamente los planes emblemáticos, informó la agencia de noticias PTI.

Kharge dijo que el primer ministro Modi sigue pregonando la Misión Jal Jeevan, pero no ha hablado sobre las muertes relacionadas con el agua potable contaminada en Indore.

“Narendra Modi ji, que nunca se cansa de pregonar la Misión Jal Jeevan y Swachh Bharat Abhiyan, mantiene su habitual silencio sobre las muertes causadas por beber agua contaminada en Indore”, dijo.

«Esta es la misma ciudad de Indore que obtuvo el título de ‘Ciudad más limpia’ por octava vez consecutiva en la encuesta Swachh Sarvekshan del gobierno central. Es una situación vergonzosa que, debido a la incompetencia del BJP, la gente aquí esté desesperada por tener agua potable», dijo en una publicación en hindi en X.

Aquellos que pregonan la Misión Jal Jeevan y Swachh Bharat Abhiyan @narendramodi Sí, como siempre hay silencio sobre las muertes por beber agua contaminada en Indore. Esta es la misma ciudad de Indore que ganó el título de “Ciudad más limpia” por octava vez consecutiva en Swachh Survekshan del Gobierno Central. Esto es vergonzoso… – Mallikarjun Kharge (@kharge) 2 de enero de 2026

El jefe del Congreso alegó que durante los últimos 11 años, el país se ha alimentado de “largos discursos, mentiras y engaños, promesas vacías y alardes” sobre el llamado gobierno bimotor, informó el PTI.

«Cuando los ministros son interrogados, recurren a abusos e intimidación. Ebrios por la arrogancia del poder, le dan la vuelta a los periodistas. Toda la maquinaria entra en acción para encubrir la mala gobernanza de los gobiernos del BJP», dijo Kharge.

Afirmó además que los planes gubernamentales estaban sumidos en corrupción e irregularidades, y agregó que el 10 por ciento de los fondos de la Misión Jal Jeevan estaban destinados a purificar el agua contaminada, informó PTI.

«El gobierno de Modi y el BJP no han logrado proporcionar ni agua potable ni aire limpio al país. La gente común es la que sufre», afirmó Kharge.

Al menos 10 personas han muerto en un brote de diarrea causado por agua contaminada en la zona de Bhagirathpura en Indore. El jueves, el director médico y de salud (CMHO), Madhav Prasad Hasani, dijo que los informes de laboratorio de una facultad de medicina de la ciudad confirmaron la contaminación del suministro de agua potable debido a una fuga en una tubería, aunque no compartió hallazgos detallados.

Las autoridades dijeron que la fuga se detectó en la tubería principal de agua potable cerca de un puesto de policía en Bhagirathpura, en un lugar sobre el cual se había construido un baño. Más de 1.400 personas se han visto afectadas por vómitos y diarrea en la zona durante los últimos nueve días.

(Con entradas PTI)









