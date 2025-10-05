El gobierno de Malasia enfatiza la invitación de la 47ª decisión de la ASEAN de Trump Kadiri

Yakarta, Viva – Invitación al presidente estadounidense Donald Triunfo asistir Cumbre KE-47 ASEAN A finales de octubre de 2025 en MalasiaSe confirmó no una decisión unilateral de Malasia como anfitrión.

El viceprimer ministro de Malasia, Ahmad Zahid, reveló que la decisión fue una decisión conjunta de los miembros de la ASEAN.

«Como jefe de la ASEAN, Malasia debería respetar la decisión de los líderes de la ASEAN», Ahmad en Johor Bahru, Malasia, recolectada de Bernama, Semana, 5 de octubre de 2025.

Dijo que, a pesar de que Malasia se adhirió al consenso diplomático de la ASEAN, Malasia se mantuvo firme en su establecimiento de todas las formas de interferencia de los Estados Unidos en temas relacionados con Gaza y Palestina.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunció un discurso en la 80a Asamblea General de la ONU.

Además, según él, aunque Trump es el presidente de los Estados Unidos, no impide que Malasia exprese la desaprobación si hay interferencia estadounidense en los problemas relacionados con Gaza y Palestina.

«Nuestra posición nunca ha cambiado», explicó.

Ahmad Zahid dijo que el tema de la presencia de Trump en Kuala Lumpur también podría discutirse en la sesión del Parlamento de Malasia el lunes mañana.

«Sí, tal vez haya un borrador de ley presentada por miembros del Parlamento para discutir este tema. Son libres de estar en desacuerdo, pero debemos respetar las decisiones tomadas por la Secretaría de la ASEAN», dijo. (Hormiga)

