El gobierno de los Estados Unidos se cierra a medida que el Congreso no aprueba el proyecto de ley de financiación







Como el reloj ha golpeado la medianoche en los Estados Unidos, el gobierno federal se cerró oficialmente después de un punto muerto Congreso No se pudo pasar una medida de financiación para mantener las luces encendidas, y el Capitolio no tiene idea de lo que seguiría. Este es el primer cierre del gobierno desde 2019.

Estados Unidos enfrenta un nuevo ciclo de incertidumbre después de que el presidente Donald Trump y el Congreso no lograron llegar a un acuerdo para mantener los programas y servicios gubernamentales que se ejecutan en la fecha límite del miércoles. Se espera que aproximadamente 750,000 trabajadores federales sean licenciados, algunos potencialmente despedidos por la administración Trump.

Muchas oficinas serán cerradas, quizás permanentemente, ya que Trump promete «hacer cosas que son irreversibles, que son malas» como retribución. Se espera que su agenda de deportación avance a toda velocidad, mientras que la educación, el medio ambiente y otros servicios chocan. Se espera que las consecuencias económicas sean en todo el país. «No queremos que se cierre», dijo Trump. Pero el presidente parecía incapaz de negociar ningún acuerdo entre demócratas y republicanos.

