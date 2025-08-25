El gobierno de Kobar Regency rechaza la decisión PN sobre la tierra de Demplot, esta es la razón

Kotawaringin BaratVIVA – El gobierno de la regencia de West Kotawaringin, Central Kalimantan, reacciona violentamente a la decisión Corte Bun Pangkalan Negeri (PN) relacionado con el caso de la demanda de activos tierra Demostración agrícola sobre Jalan Solid Karya, Kelurahan Baru.

El regente adjunto de Kobar, Suyanto, dijo que la decisión fue una triste noticia para la comunidad, especialmente los agricultores que habían sido grandes esperanzas para la existencia de la tierra. «El veredicto es como el luto de la comunidad», dijo Suyanto.

Según él, muchos documentos legales fuertes que parecían ignorarse en esta decisión. A partir del decreto del gobernador del número central de Kalimantan, DA.07/DI5/IV-1974 con fecha del 26 de abril de 1974, documentos oficiales de la Oficina de Agricultura, a la decisión de la Corte Suprema de la República de Indonesia en 2015.

Consideró que la decisión claramente lastimó a muchas partes. No solo el gobierno local, sino también la comunidad de Kobar, especialmente los agricultores que dependen de la demostración de la tierra de manifestación como apoyo para el programa de seguridad alimentaria.

«Esta parcela de tierras debería ser una tierra agrícola que respalde el programa de seguridad alimentaria y ayude al bienestar de los agricultores», dijo.

Aunque se siente devastado, el gobierno de West Kotawaringin Regency insiste en que no se rendirá tan fácilmente. Están comprometidos a continuar luchando por los derechos tomando la apelación.

«Aunque en un estado de lesiones, el gobierno de West Kotawaringin no se ha rendido y continuará luchando para apelar la decisión dirigida a las partes relacionadas con instituciones relacionadas», dijo Suyanto.

Afirmó que el gobierno local como titular del poder sobre la propiedad regional está muy preocupado por esta decisión.

«Esta es nuestra tristeza. El dolor del gobierno, el dolor de la comunidad agrícola cuyos beneficios están destinados a que demonios.

Suyanto destacó que en la toma de decisiones, se consideró que el panel de jueces ignora los hechos legales que el gobierno había tenido.

«Al tomar esta decisión, ignorar claramente los hechos legales que tenemos. En esta decisión establece que las acciones de los acusados ​​al ignorar la carta del gobernador son actos contra la ley. Esta no es la autoridad del tribunal de distrito», dijo.

Según él, la decisión de la administración estatal solo debe ser anulada por el Tribunal Administrativo del Estado, no por el Tribunal de Distrito.

«La decisión de la administración estatal que anuló el tribunal administrativo en sí. En esto con respecto al gobierno regional para defender la justicia y la verdad, tomarán medidas para los esfuerzos legales, uno de los cuales es la apelación ante el Tribunal Superior», dijo.

Además, abrió la posibilidad de otros pasos legales contra las partes que se consideró herir el sentido de justicia.

«Es posible que, mientras sea de acuerdo con la Constitución, haremos que las partes que dañen la justicia y el uso de la ley», dijo.

Suyanto enfatizó que la tierra de manifestación en realidad funcionaba de manera óptima para fines agrícolas, especialmente ahora que el gobierno central está promoviendo el programa nacional de seguridad alimentaria.

«Esta tierra debería funcionar de manera óptima para la agricultura. Con este problema, el presidente en este momento hace que la política de seguridad alimentaria debe optimizar los campos de tierras y arroz. Tenemos tierras, esto también es parte de lesionar al presidente», dijo.

También solicitó el apoyo total de todos los niveles de la sociedad para que los pasos del gobierno para luchar por los activos de este país pudieran tener éxito.

«Para que el gobierno regional solicitemos bendición a la comunidad de todos los componentes, por favor oramos para que continuemos con la cabeza en posición vertical para poder asegurar los activos del gobierno local», dijo.

El apoyo al gobierno de Kobar también vino del DPRD de Kobar. El presidente del DPRD West Kotawaringin Regency, Mulyadin, afirmó que su partido brindó pleno apoyo al gobierno regional para asegurar los activos regionales que fueron objeto del caso

«En nombre del DPRD de West Kotawaringin, que es una representación de la comunidad, brindamos un apoyo total al Gobierno para tomar medidas legales para asegurar activos que son objeto del caso», dijo el DPRD.