El gobierno de Depok en la ciudad, esto supere los desafíos de la gestión de residuos en Cipayung TPA

HacerVIVA – El gobierno de la ciudad de Depok toma medidas concretas para superar el problema basura que es cada vez más urgente en este momento. No solo a través del desarrollo de infraestructura, sino también mediante la construcción de una nueva cultura en la comunidad que clasifica los desechos desde el hogar.

El vicemandado de DePok Chandra Rahmansyah reveló, un paso concreto para superar el problema de los desechos es a través del programa Mejora de la gestión de residuos sólidos para apoyar el proyecto de ciudades regionales y metropolitanas (ISWMP). Este programa no solo se centra en la construcción de instalaciones físicas, sino también en mejorar los sistemas de servicio desde aguas arriba hasta aguas abajo.

Un componente de la clave es la actividad de aumentar el papel activo de la comunidad (PPAM), que fomenta los cambios en el comportamiento a través de la educación y la práctica reales. Por esta razón, ISWMP ​​llevó a cabo un proyecto piloto en Green Le Mirage RT 004 RW 002, Cipayung Jaya Village, distrito de Cipayung, Depok City.

El camión se hizo cola en el sitio de eliminación final de Cipayung (TPA), DePok

«Realmente doy la bienvenida al programa proyecto piloto En Green Le Mirage, la esperanza se puede duplicar en toda la ciudad de RT/RW Depok «, dijo Chandra a partir de su declaración, el viernes 19 de septiembre de 2025.

Explicó, implementación proyecto piloto Este es un paso estratégico para construir nuevos hábitos en la gestión de residuos basados ​​en el hogar. A través de un enfoque educativo y participativo, este proyecto tiene como objetivo inculcar el hábito de clasificar los desechos de la fuente.

Cuando las personas comienzan a separar los desechos orgánicos, inorgánicos y residuales, la cantidad de desechos que termina en el vertedero se puede reducir significativamente. «Si se aplica ampliamente, este enfoque no solo reduce la presión sobre Tpa cipayungpero también fortalece la base de un sistema de gestión de residuos sostenibles «, enfatizó.

Reveló que esta conciencia se convirtió en un capital importante en la formación de un sistema de gestión de residuos más efectivo y sostenible, donde el papel activo de la comunidad se convirtió en el núcleo del cambio. El enfoque de comunicación se lleva a cabo directa y personal, a través de reuniones de cara a cara, discusiones grupales y visitas a domicilio a la casa.

De esta manera, el mensaje entregado se vuelve más fácilmente entendido e internalizado por los residentes. El resultado, no solo un entorno más limpio, sino también el crecimiento de la conciencia colectiva, un sentido de responsabilidad y el espíritu de cooperación mutua en la comunidad.

Para garantizar el éxito del programa, este proyecto está equipado con instalaciones que son fácilmente accesibles y utilizadas por los residentes. En cada casa se proporciona un cubo separado para el desperdicio de alimentos, dropbox Inorgánico se coloca en puntos estratégicos, y los agujeros biopori están preparados para procesar los desechos orgánicos directamente en el medio ambiente.

Esta instalación está diseñada simple pero efectiva para que los residentes puedan operar independientemente. Dado que el programa para ordenar las bases, la basura en verde Mirage se puede reducir al 80 por ciento, desde el comienzo de aproximadamente 270 kg/día a solo 70 kg/día.