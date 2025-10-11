El gobierno de Delhi pagará 50 rupias lakh a innovadores para frenar la contaminación del aire







El gobierno de Delhi ha anunciado recompensas en efectivo de hasta 50 rupias lakh para innovadores e investigadores que desarrollen soluciones eficaces y escalables para frenar contaminación del aire en la ciudad. Durante una conferencia de prensa el viernes, el Ministro de Medio Ambiente de Delhi, Manjinder Singh Sirsa, lanzó un desafío de innovación para soluciones de reducción de la contaminación.

El desafío se centrará en dos áreas principales: reducir las emisiones de los vehículos BS-IV o inferiores a BS-IV y capturar partículas PM2,5 y PM10 del aire ambiente, dijo Sirsa.

Los proyectos preseleccionados después de la segunda etapa recibirán una recompensa en efectivo de 5 rupias lakh, mientras que los recomendados al gobierno de delhi después de la prueba final recibirá R50 lakh cada uno.

En los últimos años, el gobierno ha implementado varias medidas para frenar la contaminación, incluido el despliegue de armas anti-smog, biominería e instalaciones avanzadas de tratamiento de desechos.

