El gobierno de Bangladesh asumirá la responsabilidad de la familia del trabajador asesinado







Bangladesh El principal asesor del gobierno interino ha dicho que el Estado asumirá la responsabilidad de la familia del trabajador hindú que fue linchado por cargos de blasfemia la semana pasada.

El asesor de educación CR Abrar se reunió el martes con la afligida familia de Dipu Das, de 25 años, quien fue asesinado por una turba y su cuerpo incendiado el 18 de diciembre en Mymensingh.

«El Estado ha asumido la responsabilidad de cuidar del hijo, la esposa y los padres de Dipu Das», dijo Abrar, calificando el asesinato del trabajador de la fábrica textil como un «crimen brutal que no tiene excusa».

Abrar dijo que antes de reunirse con la familia, mantuvo conversaciones con el asesor principal. Muhammad Yunusquienes le pidieron que les transmitiera el “profundo dolor y el más sentido pésame” del gobierno.

Según informes periodísticos, el padre de Das, Rabi Chandra Das, exigió justicia por el asesinato de su hijo y describió la condición de la familia al asesor.

