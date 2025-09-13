El gobierno de Andhra Pradesh trae a 154 evacuados de Telugu de Nepal







Un total de 154 personas telugu varadas en Nepal fueron rescatados y traídos de regreso a Andhra Pradesh, y muchos agradecen al gobierno estatal por sus esfuerzos, dijo el viernes el partido gobernante TDP.

Muchos de los evacuados eran empleados de Life Insurance Corporation of India (LIC) que habían viajado en una gira planificada. Varios narraron su terrible experiencia a la llegada de videoclips compartidos con periodistas, alegando que el hotel en Pokhara donde se alojaban supuestamente se incendió. Después de que su hotel supuestamente se puso en llamas, se refugiaron en otro hotel hasta que llegó la ayuda.

De los 154 evacuados, 144 eran de Katmandú10 de Pokhara. P Subramanyam, quien dirigió un grupo de 50 pueblos telugu varados del distrito de Kurnool, alegó que la línea de ayuda proporcionada por el gobierno estatal falló.

De los 154 evacuados, 144 eran de Katmandú10 de Pokhara. P Subramanyam, quien dirigió un grupo de 50 pueblos telugu varados del distrito de Kurnool, alegó que la línea de ayuda proporcionada por el gobierno estatal falló.





