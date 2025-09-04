El gobierno dará un descuento en el boleto de avión Nataru 2025-2026

Yakarta, Viva – Ministro de enlace, DUDY PURWAGANDHI dijo, el plan para proporcionar un descuento en las tasas de boletos de la aerolínea para el transporte Natal 2025 y Año Nuevo 2026 (Nataru) pronto se anunciará.

Explicó, dando Descuento de boletos de avión Esto tiene como objetivo fomentar la movilidad de la comunidad y como un estímulo de viaje durante las vacaciones de fin de año.

«Sí, dijo, sería una planificación anterior (anuncio de descuentos en boletos de avión) para el estímulo», dijo el Ministro de Transporte, citado el viernes 5 de septiembre de 2025.

El Ministro de Transporte buscará un anuncio del descuento en las tarifas de aviones se puede hacer este mes. Debido a que el proceso todavía está esperando una mayor coordinación con el Ministerio de Coordinación para la economía, antes de que se determine oficialmente.

«Esperemos que este mes pueda ser coordinado con el Ministro Coordinador de la Economía (Airlangga Hartarto)», dijo Dudy.

Sin embargo, el Ministro de Transporte no ha podido explicar cómo el esquema de estímulo tiene un descuento para las tasas de boletos de aviones, porque todavía está en discusión.

Por lo tanto, Dudy no ha confirmado si el esquema será el mismo que la política de incentivos de transporte previo, o seguirá el patrón de subsidiado para el último período de Nataru.

«Todavía no saber si el mismo estímulo ayer o lo mismo que la Navidad y solo 2024/2025», dijo.

Se sabe que anteriormente el gobierno había reducido el precio de los boletos de avión en un 10 por ciento para las rutas de vuelo nacionales, en el período Nataru 2024-2025. En ese momento, la implementación de ajustes arancelarios fue válida por 16 días, desde el 19 de diciembre de 2024 hasta el 3 de enero de 2025 para los boletos que no se habían vendido. (Hormiga).