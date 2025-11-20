El gobierno construirá 30 fábricas de piensos para animales por valor de 20 billones de rupias.

Jacarta – El presidente Prabowo Subianto celebró una reunión limitada (ratas) con varios ministros del Gabinete Rojo y Blanco en el Palacio Merdeka, Yakarta, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Ministro de Agricultura (Ministro de Agricultura) Amran Sulaiman informó a Prabowo sobre los planes de desarrollo. fábrica alimentar ganadería en 30 puntos con un presupuesto de 20 billones de IDR.

Para la primera etapa, Amran dijo que se construirían 12 fábricas de piensos y en la siguiente etapa 18 fábricas.

Ministro de Agricultura (Mentan) Andi Amran Sulaiman (Doc: Ministerio de Agricultura)

«Construiremos primero 12 áreas, 12 puntos, una fábrica de piensos, luego la segunda etapa será de 18 puntos. El presupuesto es de 20 billones de rupias», dijo el Ministro de Agricultura Amran.

Amran enfatizó que las 30 fábricas de piensos se construyeron para apoyar a los pequeños agricultores.

«Una vez más, esto fue construido para los pequeños agricultores. Así que esto fue construido para los pequeños agricultores, para apoyar a los pequeños agricultores», concluyó Amran.

Amran afirmó que la construcción de docenas de fábricas tenía como objetivo apoyar el ecosistema ganadero del pueblo desde el lado ascendente para mantener la estabilidad de precios de piensos, vacunas y medicamentos. El gobierno quiere garantizar la sostenibilidad de las empresas de criadores en toda Indonesia, que llegan a 3,7 millones de criadores.

«Preparamos HPP (costo de bienes vendidos), el HPP debe mantenerse adecuadamente. El precio de venta, el costo de los bienes vendidos, el ganado, también los huevos, luego habrá HET (precio minorista más alto) para los piensos. Así que los precios no fluctúan mucho», dijo Amran.

Además de la construcción de la fábrica de piensos, Amran también informó en la reunión de hoy sobre la evolución de la producción. alimentoespecialmente arroz nacional. Amran afirmó que Indonesia alcanzará la autosuficiencia alimentaria a finales de este año.

«Informamos sobre el desarrollo de alimentos específicamente para el arroz, nuestra comida es específicamente para el arroz. Si Dios quiere, si Dios quiere, el 31 de diciembre a las 12.00. Si nada sale mal, en los próximos 30 días, 40 días Indonesia será autosuficiente en alimentos. Esa es la primera. Y esto es del objetivo de 4 años, pero lo lograremos, si Dios quiere, en 1 año», dijo Amran.

El ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, durante un diálogo con los agricultores – Foto del doctor de relaciones públicas del Ministerio de Agricultura de Indonesia Foto : VIVA.co.id/Muhammad Faidurrahman (Kalimantan del Sur)

Amran explicó que este logro supuso un gran salto con respecto al objetivo inicial del gobierno. Amran dijo que la autosuficiencia en arroz fue el resultado de la dirección directa y las grandes ideas del presidente Prabowo desde el comienzo de su administración.

«Esta es la gran idea del presidente. Primero fijamos un objetivo de 4 años, luego después de 21 días cambiamos a 3 años, y después de 45 días cambió a 1 año. Gracias al apoyo total en términos de regulaciones, luego de financiación, Alhamdulillah, pudimos lograrlo en poco tiempo», dijo Amran.