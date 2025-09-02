El gobierno central propone eliminar las tasas de GST de 12 y 28 por ciento







Las próximas reformas del Impuesto de Bienes y Servicios de Next Generación (GST) simplificarán aún más los procesos fiscales y reducirán las cargas de cumplimiento, particularmente para las pequeñas empresas, Ministro de Finanzas de la Unión Nirmala sitharaman dijo el martes.

El Ministro de Finanzas hablaba en las Celebraciones del Día de la Fundación 120 de City Union Bank en Chennai.

«El Primer ministro Recientemente ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para reformas de próxima generación con un mandato claro para simplificar las regulaciones, los menores costos de cumplimiento y construir un ecosistema más habilitador para nuevas empresas, MIPYME y empresarios. Complementando esto es el lanzamiento planificado de la próxima generación de reformas GST con una reunión del consejo mañana y el día después «, dijo Sitharaman, y agregó que en los próximos meses, habrá una mayor reducción en la carga de cumplimiento, lo que facilita que las pequeñas empresas prosperen.

La 56a reunión del Impuesto sobre bienes y servicios (GST) El consejo se llevará a cabo del 3 al 4 de septiembre, según un memorándum oficial.

Según las fuentes del gobierno, el gobierno central propone eliminar las tasas del 12 por ciento y el 28 por ciento de GST, conservando solo el 5 por ciento y el 18 por ciento de las tasas de GST.

El anuncio de la reunión del Consejo de GST se hizo días después de que el primer ministro Narendra Modi anunciara durante su discurso del Día de la Independencia que la gente recibiría un gran regalo sobre Diwali y el gobierno se había embarcado en una «gran reforma de GST».

Sitharaman dijo que en los últimos 11 años, se han abierto más de 56 millones de cuentas de Jan Dhan, con un saldo de depósito total de Rs 2.68 lakh crore. De estas cuentas, el 67 por ciento se abrió en áreas rurales o semiurbanas, y las mujeres tienen un 56 por ciento, agregó.

«Una cuenta bancaria no es solo una libreta; es un pasaporte para la oportunidad, permitiendo el acceso al crédito, ahorro, seguro y dignidad», agregó, según un Post on X por la oficina de Sitharaman.

El ministro dijo que la India programó bancos comerciales han registrado una mejora masiva en la calidad de su activo y, como resultado, los NPA han bajado.

«Los resultados de las pruebas de estrés por macro muestran que los niveles de capital agregados de los bancos comerciales programados continuarán permaneciendo por encima del mínimo regulatorio», agregó el Post.

Los depósitos bancarios con bancos comerciales programados (SCBS) registraron un crecimiento interanual del 11.3 por ciento a partir del fin de junio de 2025, ligeramente menor que el crecimiento del 11.7 por ciento (neto de la fusión) visto un año antes, según los últimos datos trimestrales publicados por los Banco de la Reserva de la India viernes pasado.

El aumento fue impulsado principalmente por un fuerte aumento en los depósitos a plazo, que creció 13.5 por ciento interanual, superando significativamente el modesto crecimiento del 5.4 por ciento en los depósitos de ahorro.

