El gobierno central detuvo 50 mil participantes en Pamekasan

Énfasis, viva – Miles de participantes en la Agencia de Organización de la Seguridad Social (BPJ) en Pamekasan Regency, Madura, Java Oriental, el gobierno central debe detener un servicio de salud gratuito,

Su membresía BPJS se detuvo debido a la aplicación de un solo datos del Ministerio de Asuntos Sociales (Ministerio de Asuntos Sociales), que fue la base para la verificación del destinatario de la Asistencia Nacional de Contribución (PBI).

La población de Pamekasan registraba anteriormente aproximadamente el 60 por ciento eran participantes BPJS Salud que está completamente a cargo del gobierno central a través del esquema PBI.

Los participantes de BPJS de salud muestran tarjetas KIS

La condición de la disminución en los participantes de la salud de BPJS es muy preocupante, especialmente en este momento que los participantes todavía están recibiendo tratamiento en el hospital.

El miembro del DPRD de Pamekasan, Abd Rasyid, Fansori, reveló, según los datos del Servicio Social, casi 50 mil miembros fueron decididos por el gobierno central, porque se consideraron económicamente capaces en función de datos únicos.

«Los nombres son vistos como capaces para que su membresía se libere. Si ayer pudiera buscar tratamiento, de repente se separó, entonces la contribución fue del centro», dijo Abd Rasyid, el lunes (10/10/2025)

Según él, la participación procedente de la región (PPID) no experimentó la terminación.

«UHC (universal cobertura de salud) todavía se está ejecutando, pero para una nueva membresía no se puede usar, porque todavía estamos soportando los atrasos», concluyó. (Veros Afif/Tvone/Pamekasan)