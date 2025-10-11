El Gobierno busca incentivos para los vehículos comerciales eléctricos

Shanghái, VIVA – El gobierno de Indonesia está preparando un nuevo plan de incentivos para los vehículos. comercial electricidad. Este paso es parte de los esfuerzos para acelerar la transformación hacia una industria automotriz baja en emisiones y aumentar la competitividad de las exportaciones nacionales.

El Secretario General del Ministerio de Industria (Kemenperin), Eko SA Cahyanto, en representación del Ministro de Industria Agus Gumiwang Kartasasmita, celebró recientemente una reunión con los dirigentes de SAIC Motor Corp., Ltd. en Shanghai. A la reunión también asistió el director ejecutivo de PT SGMW Motor Indonesia, Tang Wensheng, para discutir el fortalecimiento de la asociación en la industria automotriz entre Indonesia y China.

«El gobierno indonesio expresa su agradecimiento al Grupo SAIC por su contribución al apoyo al desarrollo de la industria de vehículos eléctricos en Indonesia. Esperamos que esta colaboración continúe aumentando el número de líneas de productos de vehículos respetuosos con el medio ambiente que se adapten a las características de los consumidores indonesios», dijo Eko, citado por VIVA Otomotif en un comunicado oficial, el sábado 11 de octubre de 2025.

SAIC Motor Corp. es uno de los mayores fabricantes de automóviles de China y supervisa marcas como Wuling, MG, Baojun y Maxus. A través de su filial, PT SGMW Motor Indonesia, esta empresa ha invertido en instalaciones de fabricación y áreas industriales de proveedores en Cikarang desde 2015.

Eko dijo que PT SGMW Motor Indonesia ha logrado producir vehículos comerciales eléctricos con un nivel de componentes domésticos (TKDN) de más del 40 por ciento. Este paso está en línea con la política gubernamental de acelerar el desarrollo de un ecosistema de vehículos eléctricos basado en la producción local.

«Apreciamos a PT SGMW Motor Indonesia por producir vehículos comerciales eléctricos con un nivel de TKDN superior al 40%. Esto muestra un fuerte compromiso de apoyar las políticas gubernamentales para acelerar la transición a una industria automotriz de bajas emisiones», dijo Eko.

Durante la reunión, SAIC Motor expresó la esperanza de que el gobierno de Indonesia mantuviera los incentivos del Impuesto sobre el valor añadido soportado por el gobierno (PPNDTP) para vehículos eléctricos de batería o vehículos eléctricos de batería (BEV). Además, la empresa también propuso ampliar los incentivos para cubrir los vehículos comerciales BEV, como el modelo MitraEV que ya se produce en Indonesia.

En respuesta a esto, Eko explicó que la propuesta se está discutiendo actualmente a nivel interno del gobierno. «La propuesta de continuar con los incentivos PPNDTP y aumentar el alcance de los incentivos PPNDTP para vehículos comerciales está siendo discutida internamente por el gobierno», dijo.