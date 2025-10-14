El gobierno ayuda con 96 millones de contribuciones de salud de BPJS, por un valor de 60 billones de IDR

Jacarta – Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario (Menko PM), Muhaimin Iskandar o Tío Imin dijo que el gobierno había distribuido asistencia para financiar el seguro médico en forma de subvención cuota de socio seguro nacional de salud (JKN).

Lea también: El ministro coordinador, Cak Imin, dijo que había recibido 80 informes sobre edificios de internados islámicos propensos a derrumbarse.



Hasta ahora, Cak Imin dijo que la asistencia financiera que se ha desembolsado asciende a 60 billones de rupias.

«Hasta la fecha, el gobierno ha ayudado a 96 millones (de personas) a través del programa de asistencia a las contribuciones, no menos de 60 billones de rupias», dijo Cak Imin en el evento del Premio JKN 2025 celebrado por BPJS Health en el Mercure Hotel Kemayoran, Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

Lea también: Ministro coordinador Cak Imin: No existen pobres que no puedan enfermarse



Cak Imin dijo que, a través de JKN, este movimiento de cooperación mutua podría ser una solución en los esfuerzos por romper la cadena de la pobreza y la economía, tanto a través de contribuciones individuales como de entidades comerciales.

Considera que el cumplimiento de las cotizaciones al seguro médico es un mandato de la Constitución de 1945 según el cual toda persona tiene derecho a la seguridad social.

Lea también: El programa Xpose de Trans7 supuestamente acosa a los internados islámicos y a los Kiai, Cak Imin insta a KPI a intervenir



«JKN, que hoy cumple más de una década, ha demostrado ser capaz de ser la esperanza de millones de familias para seguir viviendo una vida sana y exitosa», afirmó.

Aparte de eso, Cak Imin también dijo que a través de JKN todas las personas pueden obtener los mismos servicios de salud.

«Ya no se dice que los pobres no pueden estar enfermos, los pobres deben buscar tratamiento y todos podemos ser una fuerza trabajando juntos para crear un JKN saludable», dijo.

«El presidente Prabowo nos ha ordenado a mí y al ministerio coordinador de empoderamiento comunitario que más personas puedan sonreír y disfrutar del desarrollo llevado a cabo por el gobierno», concluyó Cak Imin.