El gobierno asigna Rs 1.500 cr para los agricultores de marathwada atropellados por fuertes lluvias







El Gobierno de Maharashtra ha asignado Rs 1.500 millones de rupias para el desembolso de ayuda a los agricultores, quienes sufrieron pérdidas de cultivos debido a fuertes lluvias entre mayo y agosto de este año en la región de Marathwada del estado, dijo un alto funcionario, informó la agencia de noticias PTI.

En particular, la mayoría de las partes de la región de Marathwada, que comprenden ocho distritos, fue testigo de lluvias torrenciales e inundaciones recientemente, y el trabajo de evaluar las pérdidas de cultivos está actualmente en curso.

«El gobierno estatal ha desembolsado Rs 1.500 millones de rupias para proporcionar una compensación a los agricultores que enfrentaron pérdidas de cultivos de mayo a agosto en Marathwada. El proceso para pagar la cantidad ha comenzado y el dinero entrará directamente en las cuentas de los agricultores afectados», dijo el viernes el comisionado divisional Jitendra Papalkar.

Se han dado instrucciones a los funcionarios para cargar las listas (de los agricultores afectados) de inmediato, dijo.

Las fuertes lluvias y los ríos hinchados han causado daños a gran escala en Marathwad Desde el 20 de septiembre, reclamando al menos nueve vidas. Las inundaciones destruyeron cultivos en lakhs de acres en partes del estado, especialmente en la región de Marathwada.

«Hay una alerta sobre más lluvia en la región durante los próximos tres o cuatro días. Por lo tanto, hemos informado a la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) y a su contraparte estatal SDRF para permanecer en espera. Ochenta por encuesta de las pérdidas de cultivos ahora ha terminado», dijo Papalkar, informó PTI.

El estado también está dando prioridad a proporcionar asistencia financiera a los miembros de la familia de quienes perdieron la vida en las recientes inundaciones, dijo.

Aparte del pérdidas de cultivosLa región ha sufrido pérdidas relacionadas con la infraestructura, dijo el funcionario.

«Estamos llevando a cabo el trabajo de evaluación. En la actualidad, nuestra prioridad es ayudar a los familiares de aquellos que han perdido vidas, perdieron sus animales y casas debido a las lluvias la semana pasada, además de dar compensación a los agricultores», agregó, informó PTI.

La región de Marathwad en el estado del estado comprende los distritos de Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna, Latur, Parbhani, Nandy, Hingoli, Beed y Dharashiv.

Los incidentes relacionados con la lluvia han cobrado la vida de 86 personas en ocho distritos de la región de Marathwada en Maharashtra Hasta ahora durante la temporada de monzón en curso, dijeron funcionarios.

(Con entradas de PTI)





