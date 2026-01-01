El gobierno asegura que las tarifas eléctricas no aumentarán en el primer trimestre de 2026

Jacarta – Ministerio Recursos Energéticos y Minerales (EMR) anunció que arancel energía electricidad en el primer trimestre de 2026 o período enero-marzo para clientes no subsidiados no aumentará. Aunque según la fórmula existe potencial para ajustes arancelarios.

El director general interino de Electricidad del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Tri Winarno, dijo que los ajustes de las tarifas eléctricas para los clientes no subsidiados se llevan a cabo cada tres meses de acuerdo con el Reglamento Número 7 del Ministro de Energía y Recursos Minerales de 2024, con referencia a la realización de parámetros macroeconómicos.

«A partir del cálculo de estos parámetros, la fórmula tarifaria de energía eléctrica tiene el potencial de cambiar. Sin embargo, para mantener esta poder adquisitivo «El gobierno ha decidido que las tarifas eléctricas para el primer trimestre de 2026 seguirán siendo las mismas o no cambiarán», dijo Tri basándose en su declaración, Yakarta, el viernes 2 de enero de 2026.

Explicó que estos parámetros incluyen el tipo de cambio de la rupia, el precio crudo de Indonesia (ICP), la inflación y el precio de referencia del carbón (HBA). Tri dijo que las tarifas de electricidad para 24 grupos de clientes subsidiados tampoco han cambiado y que el gobierno sigue proporcionando subsidios a la electricidad.

Esta política, continuó, es parte de los esfuerzos para mantener el poder adquisitivo de las personas y al mismo tiempo proporcionar certeza y estabilidad económicas a los hogares y a los actores empresariales a principios de 2026.

El gobierno también pidió a PT PLN (Persero) que continúe manteniendo la confiabilidad del suministro eléctrico, mejore la calidad del servicio y optimice la eficiencia operativa.

«Se recomienda al público que utilice la energía eléctrica con prudencia como parte de los esfuerzos conjuntos para apoyar la seguridad y la independencia energética nacional», dijo.